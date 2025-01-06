Курская область, вероятно, может стать началом конца для российского диктатора владимира путина в 2025 году. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Издание отмечает, что российский фронт под Курском выглядит очень шатким, и ВСУ, вместо того, чтобы просто удержаться, могут добиться успехов.

В частности, недавно путин заявил, что до Рождества вернет себе земли России в Курской области. Однако новое наступление ВСУ в регионе выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре.

Курская область вполне может стать началом конца для путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м, считает автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон.

Похоже, что украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь ей придется отступить с Курского выступа. По оценкам Украины, ВС РФ потеряли сотни северокорейцев, отправленных для усиления бригады, - сказано в публикации.

Напомним

Советник руководителя ОП сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении Курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.