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Курск может определить судьбу путина в 2025 году - The Telegraph

Курск может определить судьбу путина в 2025 году - The Telegraph

Киев  •  УНН

 • 6561 просмотра

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The Telegraph сообщает о критической ситуации на фронте под Курском для российских войск. ВСУ нанесли серьезные потери 801-й бригаде морской пехоты рф, включая сотни северокорейских бойцов.

Курская область, вероятно, может стать началом конца для российского диктатора владимира путина в 2025 году. Об этом сообщает The Telegraph, пишет УНН.

Издание отмечает, что российский фронт под Курском выглядит очень шатким, и ВСУ, вместо того, чтобы просто удержаться, могут добиться успехов.

В частности, недавно путин заявил, что до Рождества вернет себе земли России в Курской области. Однако новое наступление ВСУ в регионе выглядит как еще один психологический удар по его диктатуре.

Курская область вполне может стать началом конца для путина в 2025 году, как это было для Гитлера в 1943-м, считает автор материала Хамиш де Бреттон-Гордон.

Похоже, что украинские войска за последние несколько дней нанесли российским войскам в Курске настоящий удар, и вполне возможно, что российская 801-я бригада морской пехоты пострадала настолько сильно, что теперь ей придется отступить с Курского выступа. По оценкам Украины, ВС РФ потеряли сотни северокорейцев, отправленных для усиления бригады,

- сказано в публикации.

Напомним

Советник руководителя ОП сообщил об увеличении территории, которую контролируют украинские военные, в направлении Курска. По его словам, эта территория может использоваться как ресурс для обмена на оккупированные украинские земли.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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