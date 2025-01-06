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Курськ може визначити долю путіна у 2025 році - The Telegraph

Курськ може визначити долю путіна у 2025 році - The Telegraph

Київ • УНН

 • 31844 перегляди

The Telegraph повідомляє про критичну ситуацію на фронті під Курськом для російських військ. ЗСУ завдали серйозних втрат 801-й бригаді морської піхоти рф, включаючи сотні північнокорейських бійців.

Курська область, ймовірно, може стати початком кінця для російського диктатора володимира путіна у 2025 році. Про це повідомля The Telegraph, пише УНН.

Видання зазначає, що російський фронт під Курськом виглядає дуже хитким, і ЗСУ, замість того, щоб просто втриматися, можуть домогтися успіхів.

Зокрема, нещодавно путін заявив, що до Різдва поверне собі землі росії в Курській області. Однак новий наступ ЗСУ у регіоні виглядає як ще один психологічний удар по його диктатурі.

Курська область цілком може стати початком кінця для путіна у 2025 році, як це було для Гітлера в 1943-му, вважає автор матеріалу Хаміш де Бреттон-Гордон.

Схоже, що українські війська за останні кілька днів завдали російським військам у Курську справжнього удару, і цілком можливо, що російська 801-ша бригада морської піхоти постраждала настільки сильно, що тепер їй доведеться відступити з Курського виступу. За оцінками України, ЗС рф втратили сотні північнокорейців, відправлених для посилення бригади,

- сказано у публікації.

Нагадаємо

Радник керівника ОП повідомив про збільшення території, яку контролюють українські військові, у напрямку курська. За його словами, ця територія може використовуватися як ресурс для обміну на окуповані українські землі.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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