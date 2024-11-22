С марта рф поставила Северной Корее более миллиона баррелей нефти - BBC

С марта 2024 года россия поставила Северной Корее более миллиона баррелей (56 тысяч тонн) нефти, вероятно, расплачиваясь за военную поддержку. Об этом сообщает BBC со ссылкой на данные британского исследовательского центра Open Source Centre, пишет УНН.

Детали

По результатам анализа спутниковых снимков, проведенного Open Source Centre, северокорейские танкеры совершили 43 рейса между российским нефтяным терминалом на Дальнем Востоке и портами КНДР с марта по ноябрь 2024 года. Все суда прибывали в Россию пустыми, а возвращались загруженными нефтью.

Ведущие эксперты и министр иностранных дел Великой Британии Дэвид Лемми сказали изданию что, по их убеждению, этой нефтью Москва расплачивается с Пхеньяном за оружие и солдат, которыми КНДР помогает россии воевать с Украиной.

Первый задокументированный рейс состоялся 7 марта, через семь месяцев после первых сообщений о поставках северокорейских боеприпасов России, последний - 5 ноября.

Постоянное поступление нефти обеспечивает Северной Корее уровень стабильности, невиданный со времени введения санкций, - подчеркнул старший аналитик Open Source Centre Джо Берн.

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