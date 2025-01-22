МЗС анонсувало розширення цифрових консульських послуг: які функції зʼявляться

Глава МЗС анонсував спрощення доступу до консульських послуг за кордоном у 2025 році через введення в дію системи е-Консул.

Пише УНН з посиланням на МЗС.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга уточнив, що йдеться, зокрема, про плани МЗС запустити автоматизовані нотаріальні послуги у всіх українських дипустановах за кордоном.

Це означає, що в е-Консул можна буде обрати тип необхідної довіреності чи заяви, за потреби - додати інформацію, й під час візиту до консула на вас чекатиме готовий до підписання документ. Економія часу та зусиль - зазначив він.

Також було анонсовано запуск нових цифрових сервісів у системі е-Консул, які стосуватимуться найбільш затребуваних послуг у найближчі півроку. За його словами, це буде схоже на користування "Дією" Сибіга ще зазначив, що в лютому буде запроваджено кур’єрську доставку закордонних паспортів за доступною ціною у співпраці з "Новою Поштою" в кількох країнах.

Більше не потрібно буде відвідувати дипустанову двічі, шукати вільний слот в е-Черзі та витрачати час і кошти на повторний візит для отримання готового паспорта. Заповнили необхідні дані заздалегідь на порталі "Дія", один раз прибули особисто для здачі біометрики, а після оформлення отримали готовий паспорт поштою. - підкреслив він.

Ще МЗС вже навесні розпочне видачу за кордоном посвідчень водія. Очільник дипломатичного відомства повідомив, що у другій половині 2025 року планується запровадження комплексної послуги з реєстрації народження дитини за кордоном.

Вона охоплюватиме державну реєстрацію народження, отримання громадянства України за народженням, реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та внесення дитини до Єдиного державного демографічного реєстру.

Нагадаємо

Сибіга провів телефонні переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Ентоні Блінкеном.