МИД анонсировал расширение цифровых консульских услуг: какие функции появятся

Глава МИД анонсировал упрощение доступа к консульским услугам за рубежом в 2025 году из-за введения в действие системы е-Консул.

Пишет УНН со ссылкой на МИД.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уточнил, что речь идет, в частности, о планах МИД запустить автоматизированные нотариальные услуги во всех украинских дипучреждениях за рубежом.

Это означает, что в е-Консул можно будет выбрать тип необходимой доверенности или заявления, при необходимости - добавить информацию, и во время визита к консулу вас будет ждать готовый к подписанию документ. Экономия времени и усилий - отметил он.

Также был анонсирован запуск новых цифровых сервисов в системе е-Консул, которые будут касаться наиболее востребованных услуг в ближайшие полгода. По его словам, это будет похоже на пользование «Дією» Сибига еще отметил, что в феврале будет введена курьерская доставка загранпаспортов по доступной цене в сотрудничестве с «Новой Почтой» в нескольких странах.

Больше не нужно будет посещать дипучреждение дважды, искать свободный слот в е-Очереди и тратить время и средства на повторный визит для получения готового паспорта. Заполнили необходимые данные заранее на портале «Дія», один раз прибыли лично для сдачи биометрики, а после оформления получили готовый паспорт по почте. - подчеркнул он.

Еще МИД уже весной начнет выдачу за рубежом водительских удостоверений. Глава дипломатического ведомства сообщил, что во второй половине 2025 года планируется введение комплексной услуги по регистрации рождения ребенка за рубежом.

Она будет охватывать государственную регистрацию рождения, получение гражданства Украины по рождению, регистрацию в Государственном реестре физических лиц - налогоплательщиков и внесение ребенка в Единый государственный демографический реестр.

Напомним,

Сибига провел телефонные переговоры с государственным секретарем Соединенных Штатов Энтони Блинкеном.