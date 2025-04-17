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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых с США могут подписать сегодня - Зеленский

Киев • УНН

 • 5316 просмотра

Президент Зеленский сообщил, что Украина и США могут подписать меморандум о намерениях по соглашению о полезных ископаемых уже 17 апреля. Документ подпишут онлайн, пока юристы работают над соглашением.

Меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых с США могут подписать сегодня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках соглашения о недрах. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.  

Детали

Несколько дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением, это меморандум о намерениях… то есть не само соглашение, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала окей американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер работает с американской стороной над текстом

- сказал Зеленский.

Напомним

Украинская делегация во время консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения. 

Павел Башинский

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