Меморандум о намерениях заключения соглашения о полезных ископаемых с США могут подписать сегодня - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и США могут уже сегодня, 17 апреля, подписать меморандум в рамках соглашения о недрах. Об этом Зеленский заявил во время брифинга, передает УНН.

Детали

Несколько дней назад американская сторона предложила все же вернуться еще к одному шагу, пока работают юристы над соглашением, это меморандум о намерениях… то есть не само соглашение, может быть подписан онлайн сегодня. Наша сторона сказала окей американской стороне. Я так понимаю, что вице-премьер работает с американской стороной над текстом - сказал Зеленский.

Напомним

Украинская делегация во время консультаций по соглашению о полезных ископаемых в Вашингтоне передала американской стороне подготовленные Киевом предложения.

