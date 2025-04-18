Мінекономіки про угоду щодо копалин з США: там немає прихованого визнання боргу

Так звана угода про копалини з США не передбачає визнання боргу Україною, чи вимоги повертати допомогу. Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону, пояснивши, як має виглядати конструкція угоди та вигода для Америки, пише УНН.

Деталі

"Насправді, пропозиція США, що внесок Америки буде таким віртуальним (тому що реальний внесок - це допомога яку надають США), - це підхід, який ми бачили в тому документі, який став доступний раніше через витоки інформації. Водночас, ніхто не говорить у США, що це якийсь борг, який ми маємо повертати, чи хтось має повертати", - пояснив Качка.

Заступник міністра розповів, якою має бути конструкція угоди.

Мова йде про те, що конструкція має бути такою, що від діяльності Фонду, від майбутніх інвестицій в Україну США, як один з партнерів, а значить - й Україна теж, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги, а може, і більше. Це майбутній орієнтований підхід. Як це правильно написати - це і є задача для нас. На моїй пам’яті - це одна з найскладніших в плані делікатності й складності механізмів угода, але при цьому там немає якогось прихованого визнання боргу, чи вимоги щось повертати - заявив Качка.

Торговий представник України наголосив, що ця формула взаємовигідна.

"Якщо читати меморандум, який оприлюднено, то там логіка досить чітко в перших п’яти параграфах прописана про те, що це Фонд про те, що американський народ зможе заробити щонайменше стільки, скільки допомоги надавалося, у майбутньому від інвестицій в Україну. Це досить взаємовигідна формула", - зазначив він.

На запитання, чи зараз про "віртуальний внесок" уже не йдеться, Качка відповів: "Ми працюємо над формулюваннями, які б чітко дали зрозуміти всім, як це буде виглядати. Це задача для переговорної групи - знайти правильне формулювання".

Доповнення

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Згідно з текстом меморандуму, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон з 21 квітня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Качка повідомляв, що у четвер, 24 квітня, розпочнеться новий раунд переговорів з США щодо угоди про корисні копалини. Чи буде готова угода 26 квітня, залежатиме від того, на скільки ефективно пройдуть перемовини. Немає суперечностей в інтересах Вашингтона та Києва. Складність полягає не в непорозуміннях, а в структурі Фонду інвестицій у відбудову, вказав він.

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.