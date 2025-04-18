Мінекономіки про угоду щодо копалин з США: там немає прихованого визнання боргу

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11109 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 41935 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 44076 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 79346 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 32096 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 87858 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69206 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 154195 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88871 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90799 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
22%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62863 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 47275 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 63645 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31484 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53810 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 2510 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53929 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 79332 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 87846 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 154188 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 15111 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 15874 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31565 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29167 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41336 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

Мінекономіки про угоду щодо копалин з США: там немає прихованого визнання боргу

Київ • УНН

 • 3276 перегляди

Угода про корисні копалини не передбачає визнання боргу України чи повернення допомоги США. Конструкція має бути взаємовигідною, де обидві країни зароблять від інвестицій.

Мінекономіки про угоду щодо копалин з США: там немає прихованого визнання боргу

Так звана угода про копалини з США не передбачає визнання боргу Україною, чи вимоги повертати допомогу. Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону, пояснивши, як має виглядати конструкція угоди та вигода для Америки, пише УНН.

Деталі

"Насправді, пропозиція США, що внесок Америки буде таким віртуальним (тому що реальний внесок - це допомога яку надають США), - це підхід, який ми бачили в тому документі, який став доступний раніше через витоки інформації. Водночас, ніхто не говорить у США, що це якийсь борг, який ми маємо повертати, чи хтось має повертати", - пояснив Качка.

Заступник міністра розповів, якою має бути конструкція угоди.

Мова йде про те, що конструкція має бути такою, що від діяльності Фонду, від майбутніх інвестицій в Україну США, як один з партнерів, а значить - й Україна теж, зароблять щонайменше стільки, скільки надавалося допомоги, а може, і більше. Це майбутній орієнтований підхід. Як це правильно написати - це і є задача для нас. На моїй пам’яті - це одна з найскладніших в плані делікатності й складності механізмів угода, але при цьому там немає якогось прихованого визнання боргу, чи вимоги щось повертати

- заявив Качка.

Торговий представник України наголосив, що ця формула взаємовигідна.

"Якщо читати меморандум, який оприлюднено, то там логіка досить чітко в перших п’яти параграфах прописана про те, що це Фонд про те, що американський народ зможе заробити щонайменше стільки, скільки допомоги надавалося, у майбутньому від інвестицій в Україну. Це досить взаємовигідна формула", - зазначив він.

На запитання, чи зараз про "віртуальний внесок" уже не йдеться, Качка відповів: "Ми працюємо над формулюваннями, які б чітко дали зрозуміти всім, як це буде виглядати. Це задача для переговорної групи - знайти правильне формулювання".

Доповнення

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Згідно з текстом меморандуму, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон з 21 квітня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Качка повідомляв, що у четвер, 24 квітня, розпочнеться новий раунд переговорів з США щодо угоди про корисні копалини. Чи буде готова угода 26 квітня, залежатиме від того, на скільки ефективно пройдуть перемовини. Немає суперечностей в інтересах Вашингтона та Києва. Складність полягає не в непорозуміннях, а в структурі Фонду інвестицій у відбудову, вказав він.

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Скотт Бессент
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,661.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,591.80