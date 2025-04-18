У Мінекономіки прокоментували, чи буде готова угода з США про копалини 26 квітня

У четвер, 24 квітня, розпочнеться новий раунд переговорів з США щодо угоди про корисні копалини. Чи буде готова угода 26 квітня, залежатиме від того, на скільки ефективно пройдуть перемовини. Немає суперечностей в інтересах Вашингтона та Києва. Складність полягає не в непорозуміннях, а в структурі Фонду інвестицій у відбудову. Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

На наступний тиждень був давно запланований візит Дениса Шмигаля до Вашингтона щодо участі у весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. На цьому тижні в рамках цього візиту відбудеться зустріч з секретарем Бессентом, що відображено в меморандумі, де ми ще раз підтвердимо, те, що закріплено в меморандумі - відповів Качка на запитання, чи до 26 квітня буде готова угода про копалини.

Заступник міністра економіки зазначив, що паралельно 24 квітня почнеться новий раунд переговорів.

Ми зараз паралельно працюємо з юридичними командами, з нашою, американською, і намагаємося навіть онлайн і в письмовому порядку познімати багато технічних питань для того, щоб звузити їх до найбільш чутливих питань, які потребуватимуть політичного рішення. Чи можна буде це зробити 26 квітня, чи ні? Це залежатиме від того, наскільки в нас конструктивно та ефективно пройдуть переговори - розповів Качка.

Він наголосив, що Україна готова показати максимальну ефективність.

"Ми готові показувати максимальну ефективність, але обсяг всіх угод та документів, які в цьому комплексі є, - він десятками сторінок обраховується, тому будемо прагнути, але ніхто не обіцяє, що саме точно 26 квітня ми закінчимо. У переговорах є правило, що "нічого не погоджено, доки все не погоджено". Амбіція така є, це підтверджує меморандум. Ми працюємо інтенсивно, розуміємо логіку", - сказав Качка.

Торговий представник підкреслив, що в України є розуміння чого прагнуть США.

"Головне, що такий темп роботи можливий, коли обидві сторони розуміють, про що вони домовляються. Зараз таке розуміння є. Є розуміння, чого прагнуть США – це фактично отримати дохід від інвестицій в Україну й цим підкріпити ту допомогу, яку надають, надаватимуть США. Для нас важливе залучення інвестицій, продовження допомоги. Ми бачимо, що немає суперечностей у цих інтересах, і зараз ми фактично шукаємо, як найбільш ефективно це відобразити в структурі цього фонду, внесках, операціях - це досить складна технічна робота. Але складність не в порозуміннях, а в сама структура непроста", - пояснив Качка.

Доповнення

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Згідно з текстом меморандуму, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон з 21 квітня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.