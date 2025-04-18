У Мінекономіки прокоментували, чи буде готова угода з США про копалини 26 квітня

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку
10:59 • 11437 перегляди

Зеленський ввів санкцій проти кремлівських пропагандистів та виробників ракет "Іскандер": хто у списку

Ексклюзив
08:50 • 42642 перегляди

Європейська Бізнес Асоціація закликає владу посилити боротьбу з "сірим" імпортом техніки

Ексклюзив
08:41 • 44623 перегляди

Омбудсмен розгляне скаргу голови антикорупційного комітету на АРМА через приховування інформації

Ексклюзив
08:05 • 80344 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження

07:43 • 32589 перегляди

США готові припинити спроби укласти мир між Україною та рф, якщо не буде прогресу - Рубіо

18 квітня, 05:00 • 88570 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

17 квітня, 18:03 • 69452 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 154650 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 88905 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 90817 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+24°
5.8м/с
22%
Популярнi новини

Ракетний удар по Харкову: влучання у багатоповерхівку, під завалами люди

18 квітня, 02:32 • 62863 перегляди

Ракетний обстріл Харкова: 28 поранених, серед них двоє дітей, зруйновано будинки

18 квітня, 03:37 • 47275 перегляди

У Харкові вже понад півсотні постраждалих, 4 - у важкому стані: нові подробиці ракетного удару по місту

18 квітня, 04:28 • 63645 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 31484 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 53810 перегляди
Публікації

Великодні служіння у Ватикані: як свято Воскресіння відзначають католики

12:10 • 3768 перегляди

Прийом до перших класів на 2025-2026 навчальний рік: що треба знати

08:32 • 54913 перегляди

Благодатний вогонь: правда чи неправда, де подивитися трансляцію сходження
Ексклюзив

08:05 • 80344 перегляди

Великодні богослужіння у Києві: де жителі столиці зможуть освятити паску

18 квітня, 05:00 • 88570 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 154651 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Сполучені Штати

Вашингтон

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

10:07 • 15368 перегляди

"Виглядає з нею щасливішим, ніж з Гейлі": фанати відреагували на поцілунок Джастіном Бібером реперки Секссі Ред

09:33 • 16113 перегляди

Фільм "Зоряних війн" з Раяном Гослінгом отримав назву та дату виходу

18 квітня, 05:50 • 32290 перегляди

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

17 квітня, 18:27 • 29358 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 41527 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Telegram

Ракетна система С-400

Facebook

9K720 Iskander

У Мінекономіки прокоментували, чи буде готова угода з США про копалини 26 квітня

Київ • УНН

 • 4670 перегляди

24 квітня стартує новий раунд переговорів між Україною та США щодо угоди про корисні копалини. Успіх переговорів визначить, чи буде угода готова до 26 квітня.

У Мінекономіки прокоментували, чи буде готова угода з США про копалини 26 квітня

У четвер, 24 квітня, розпочнеться новий раунд переговорів з США щодо угоди про корисні копалини. Чи буде готова угода 26 квітня, залежатиме від того, на скільки ефективно пройдуть перемовини. Немає суперечностей в інтересах Вашингтона та Києва. Складність полягає не в непорозуміннях, а в структурі Фонду інвестицій у відбудову. Про це заявив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в ефірі телемарафону у п'ятницю, пише УНН.

На наступний тиждень був давно запланований візит Дениса Шмигаля до Вашингтона щодо участі у весняних зборах Міжнародного валютного фонду та Світового банку. На цьому тижні в рамках цього візиту відбудеться зустріч з секретарем Бессентом, що відображено в меморандумі, де ми ще раз підтвердимо, те, що закріплено в меморандумі

- відповів Качка на запитання, чи до 26 квітня буде готова угода про копалини.

Заступник міністра економіки зазначив, що паралельно 24 квітня почнеться новий раунд переговорів.

Ми зараз паралельно працюємо з юридичними командами, з нашою, американською, і намагаємося навіть онлайн і в письмовому порядку познімати багато технічних питань для того, щоб звузити їх до найбільш чутливих питань, які потребуватимуть політичного рішення. Чи можна буде це зробити 26 квітня, чи ні? Це залежатиме від того, наскільки в нас конструктивно та ефективно пройдуть переговори

- розповів Качка.

Він наголосив, що Україна готова показати максимальну ефективність.

"Ми готові показувати максимальну ефективність, але обсяг всіх угод та документів, які в цьому комплексі є, - він десятками сторінок обраховується, тому будемо прагнути, але ніхто не обіцяє, що саме точно 26 квітня ми закінчимо. У переговорах є правило, що "нічого не погоджено, доки все не погоджено". Амбіція така є, це підтверджує меморандум. Ми працюємо інтенсивно, розуміємо логіку", - сказав Качка.

Торговий представник підкреслив, що в України є розуміння чого прагнуть США.

"Головне, що такий темп роботи можливий, коли обидві сторони розуміють, про що вони домовляються. Зараз таке розуміння є. Є розуміння, чого прагнуть США – це фактично отримати дохід від інвестицій в Україну й цим підкріпити ту допомогу, яку надають, надаватимуть США. Для нас важливе залучення інвестицій, продовження допомоги. Ми бачимо, що немає суперечностей у цих інтересах, і зараз ми фактично шукаємо, як найбільш ефективно це відобразити в структурі цього фонду, внесках, операціях - це досить складна технічна робота. Але складність не в порозуміннях, а в сама структура непроста", - пояснив Качка.

Доповнення

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Згідно з текстом меморандуму, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон з 21 квітня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

28 березня Президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США, який відрізняється від попереднього документа. Він наголошував, що Україна не планує визнавати військову допомогу від США як борг угоди.

Адміністрація Трампа, як пише Bloomberg, наполягає на тому, щоб Україна уклала угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проектів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої Україні за попереднього президента Джо Байдена, відколи росія почала своє повномасштабне вторгнення понад три роки тому, пояснює видання. Але, як повідомляється, адміністрація Трампа знизила оцінку допомоги Україні з 300 до 100 млрд доларів, наблизивши її до української оцінки в 90 млрд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Скотт Бессент
Світовий банк
Bloomberg L.P.
Вашингтон
Дональд Трамп
Джо Байден
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Денис Шмигаль
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,661.50
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,591.80