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Financial Times

В Минэкономики прокомментировали, будет ли готово соглашение с США по ископаемым 26 апреля

Киев • УНН

 • 3258 просмотра

24 апреля стартует новый раунд переговоров между Украиной и США по соглашению о полезных ископаемых. Успех переговоров определит, будет ли соглашение готово к 26 апреля.

В Минэкономики прокомментировали, будет ли готово соглашение с США по ископаемым 26 апреля

В четверг, 24 апреля, начнется новый раунд переговоров с США по соглашению о полезных ископаемых. Будет ли готово соглашение 26 апреля, будет зависеть от того, насколько эффективно пройдут переговоры. Нет противоречий в интересах Вашингтона и Киева. Сложность заключается не в недоразумениях, а в структуре Фонда инвестиций в восстановление. Об этом заявил заместитель министра экономики - торговый представитель Украины Тарас Качка в эфире телемарафона в пятницу, пишет УНН.

На следующей неделе был давно запланирован визит Дениса Шмыгаля в Вашингтон для участия в весенних сборах Международного валютного фонда и Всемирного банка. На этой неделе в рамках этого визита состоится встреча с секретарем Бессентом, что отражено в меморандуме, где мы еще раз подтвердим то, что закреплено в меморандуме

- ответил Качка на вопрос, будет ли к 26 апреля готово соглашение о ископаемых.

Заместитель министра экономики отметил, что параллельно 24 апреля начнется новый раунд переговоров.

Мы сейчас параллельно работаем с юридическими командами, с нашей, американской, и пытаемся даже онлайн и в письменном порядке поснимать много технических вопросов для того, чтобы сузить их до наиболее чувствительных вопросов, которые потребуют политического решения. Можно ли будет это сделать 26 апреля или нет? Это будет зависеть от того, насколько у нас конструктивно и эффективно пройдут переговоры

- рассказал Качка.

Он подчеркнул, что Украина готова показать максимальную эффективность.

"Мы готовы показывать максимальную эффективность, но объем всех соглашений и документов, которые в этом комплексе есть, - он десятками страниц исчисляется, поэтому будем стремиться, но никто не обещает, что именно точно 26 апреля мы закончим. В переговорах есть правило, что "ничего не согласовано, пока все не согласовано". Амбиция такая есть, это подтверждает меморандум. Мы работаем интенсивно, понимаем логику", - сказал Качка.

Торговый представитель подчеркнул, что у Украины есть понимание, чего хотят США.

"Главное, что такой темп работы возможен, когда обе стороны понимают, о чем они договариваются. Сейчас такое понимание есть. Есть понимание, чего хотят США - это фактически получить доход от инвестиций в Украину и этим подкрепить ту помощь, которую оказывают, будут оказывать США. Для нас важно привлечение инвестиций, продолжение помощи. Мы видим, что нет противоречий в этих интересах, и сейчас мы фактически ищем, как наиболее эффективно это отразить в структуре этого фонда, взносах, операциях - это достаточно сложная техническая работа. Но сложность не в пониманиях, а в сама структура непростая", - пояснил Качка.

Дополнение

Украина и США подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых.

Согласно тексту меморандума, Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон с 21 апреля, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля.

28 марта Президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина получила новый вариант соглашения о полезных ископаемых от США, который отличается от предыдущего документа. Он подчеркивал, что Украина не планирует признавать военную помощь от США как долг соглашения.

Администрация Трампа, как пишет Bloomberg, настаивает на том, чтобы Украина заключила соглашение о распределении прибылей от будущих украинских инвестиционных проектов, включая полезные ископаемые и инфраструктуру. Вашингтон рассматривает это как компенсацию за десятки миллиардов долларов в виде оружия и другой помощи, предоставленной Украине при предыдущем президенте Джо Байдене, с тех пор как россия начала свое полномасштабное вторжение более трех лет назад, поясняет издание. Но, как сообщается, администрация Трампа снизила оценку помощи Украине с 300 до 100 млрд долларов, приблизив ее к украинской оценке в 90 млрд.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
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