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Шмигаль наступного тижня проведе переговори у США для якнайшвидшого підписання угоди про копалини - меморандум

Київ • УНН

 • 4524 перегляди

Прем'єр-міністр України відвідає Вашингтон з 21 квітня для зустрічі з міністром фінансів США. Мета візиту - підтримка завершення обговорень щодо створення інвестиційного фонду.

Шмигаль наступного тижня проведе переговори у США для якнайшвидшого підписання угоди про копалини - меморандум

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль відвідає Вашингтон з 21 квітня, щоб зустрітися з міністром фінансів США Скоттом Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови. Про це УНН повідомляє з посиланням на текст меморандуму щодо угоди.

Деталі

"Український премʼєр-міністр Шмигаль відвідає Вашингтон, округ Колумбія, протягом тижня, починаючи з 21 квітня 2025 року, щоб зустрітися з міністром фінансів США Бессентом і підтримати на високому рівні завершення технічних обговорень щодо умов угоди про створення інвестиційного фонду відбудови", - ідеться в тексті підписаного меморандуму.

Також в меморандумі зазначається, що очікується, що переговорні групи прозвітують про прогрес до 26 квітня 2025 року з метою завершення обговорень до цієї дати та якнайшвидшого підписання.

Робота над угодою з США не може суперечити інтеграції України до ЄС: уряд оприлюднив деталі меморандуму18.04.25, 10:26 • 3078 переглядiв

Доповнення

Україна та США підписали меморандум щодо угоди про корисні копалини.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна та США підпишуть угоду про корисні копалини наступного четверга, 24 квітня.

Перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко 16 квітня повідомляла, що українські та американські команди досягли "суттєвого прогресу" в роботі над угодою про економічне партнерство та інвестиційний фонд для відновлення України, найближчим часом очікується формалізація угоди з відповідним меморандумом про наміри, команди ще працюватимуть над конкретними пунктами, і сама угода підлягатиме ратифікації у Верховній Раді.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
Вашингтон
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