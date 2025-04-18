Шмыгаль на следующей неделе проведет переговоры в США для скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых - меморандум
Киев • УНН
Премьер-министр Украины посетит Вашингтон с 21 апреля для встречи с министром финансов США. Цель визита - поддержка завершения обсуждений по созданию инвестиционного фонда.
Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон с 21 апреля, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст меморандума о соглашении.
Детали
"Украинский премьер-министр Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - говорится в тексте подписанного меморандума.
Также в меморандуме отмечается, что ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания.
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Дополнение
Украина и США подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля.
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко 16 апреля сообщала, что украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде.