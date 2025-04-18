Шмыгаль на следующей неделе проведет переговоры в США для скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых - меморандум

$41.380.17
47.000.18
ukenru
Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники
Эксклюзив
08:50 • 10214 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация призывает власти усилить борьбу с "серым" импортом техники

Эксклюзив
08:41 • 15244 просмотра

Омбудсмен рассмотрит жалобу главы антикоррупционного комитета на АРМА из-за сокрытия информации

Эксклюзив
08:05 • 29183 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения

07:43 • 8604 просмотра

США готовы прекратить попытки заключить мир между Украиной и рф, если не будет прогресса - Рубио

05:00 • 52640 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

17 апреля, 18:03 • 58386 просмотра

Ответ рф по поводу мира в Украине будет уже на этой неделе - Трамп

17 апреля, 15:30 • 131236 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Эксклюзив
17 апреля, 13:28 • 87513 просмотра

Американская торговая палата: 5,5 млрд грн - потери бюджета от теневого рынка смартфонов

Эксклюзив
17 апреля, 13:06 • 90115 просмотра

"Действовали с апреля 2023-го": МИД прокомментировал задержание банды сутенеров в Польше, среди которых есть украинцы

17 апреля, 13:01 • 86949 просмотра

Россия готовит новые удары по Украине в преддверии Пасхи и после нее – Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+21°
5.9м/с
26%
Популярные новости

оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту: что известно

18 апреля, 00:38 • 36027 просмотра

Макрон анонсировал новый раунд переговоров о прекращении войны в Украине

18 апреля, 01:13 • 38893 просмотра

Ракетный удар по Харькову: попадание в многоэтажку, под завалами люди

18 апреля, 02:32 • 38031 просмотра

Ракетный обстрел Харькова: 28 раненых, среди них двое детей, разрушены дома

03:37 • 22093 просмотра

В Харькове уже более полусотни пострадавших, 4 - в тяжелом состоянии: новые подробности ракетного удара по городу

04:28 • 38473 просмотра
публикации

Прием в первые классы на 2025-2026 учебный год: что нужно знать

08:32 • 14859 просмотра

Благодатный огонь: правда или неправда, где посмотреть трансляцию схождения
Эксклюзив

08:05 • 29187 просмотра

Пасхальные богослужения в Киеве: где жители столицы смогут освятить паску

05:00 • 52644 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

17 апреля, 15:30 • 131238 просмотра

Генофонд под бульдозером: почему Украина может потерять десятилетия селекционной работы по животноводству?

17 апреля, 13:35 • 88938 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Эммануэль Макрон

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Киев

Харьков

Соединенные Штаты

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Фильм "Звездных войн" с Райаном Гослингом получил название и дату выхода

05:50 • 11105 просмотра

Ученые раскрыли тайну исчезновения углеродных метеоритов при погружении в атмосферу Земли

17 апреля, 18:27 • 20065 просмотра

Король Чарльз III в пасхальном послании: мир нуждается в вере, надежде и любви

17 апреля, 13:03 • 32856 просмотра

"Долгая фаза Лолиты": Натали Портман рассказала о сексуализации в детстве во время съемок в Голливуде

17 апреля, 09:32 • 36132 просмотра

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 130187 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Шахед-136

Телеграмма

Беспилотный летательный аппарат

Financial Times

Шмыгаль на следующей неделе проведет переговоры в США для скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых - меморандум

Киев • УНН

 • 3102 просмотра

Премьер-министр Украины посетит Вашингтон с 21 апреля для встречи с министром финансов США. Цель визита - поддержка завершения обсуждений по созданию инвестиционного фонда.

Шмыгаль на следующей неделе проведет переговоры в США для скорейшего подписания соглашения о полезных ископаемых - меморандум

Премьер-министр Денис Шмыгаль посетит Вашингтон с 21 апреля, чтобы встретиться с министром финансов США Скоттом Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на текст меморандума о соглашении.

Детали

"Украинский премьер-министр Шмыгаль посетит Вашингтон, округ Колумбия, в течение недели, начиная с 21 апреля 2025 года, чтобы встретиться с министром финансов США Бессентом и поддержать на высоком уровне завершение технических обсуждений по условиям соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления", - говорится в тексте подписанного меморандума.

Также в меморандуме отмечается, что ожидается, что переговорные группы отчитаются о прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений до этой даты и скорейшего подписания.

Работа над соглашением с США не может противоречить интеграции Украины в ЕС: правительство обнародовало детали меморандума18.04.25, 10:26 • 2224 просмотра

Дополнение

Украина и США подписали меморандум о соглашении о полезных ископаемых.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина и США подпишут соглашение о полезных ископаемых в следующий четверг, 24 апреля.

Первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко 16 апреля сообщала, что украинские и американские команды достигли "существенного прогресса" в работе над соглашением об экономическом партнерстве и инвестиционном фонде для восстановления Украины, в ближайшее время ожидается формализация соглашения с соответствующим меморандумом о намерениях, команды еще будут работать над конкретными пунктами, и само соглашение будет подлежать ратификации в Верховной Раде.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединенные Штаты
Денис Шмыгаль
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,627.00
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,585.65