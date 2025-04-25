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Трамп планирует активизировать глубоководную добычу критически важных ископаемых

Киев • УНН

 • 3270 просмотра

Дональд Трамп подписал указ о добыче полезных ископаемых на шельфе и дне океана. Это должно уменьшить зависимость США от импорта редкоземельных элементов и создать новые рабочие места.

Трамп планирует активизировать глубоководную добычу критически важных ископаемых

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на ускорение добычи полезных ископаемых на шельфе и открытие новых возможностей для добычи критически важных материалов со дна океана, несмотря на возражения экологов, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Им Министерству торговли США поручено ускорить рассмотрение и выдачу разрешений на разведку и коммерческую добычу в соответствии с американским законом 1980 года, по словам высокопоставленных чиновников Белого дома, которые в четверг проинформировали журналистов об этих мерах.

Хотя разрешения могут охватывать территорию далеко за пределами внешнего континентального шельфа США, президент страны также запускает потенциальную добычу полезных ископаемых на морском дне в прибрежных водах США. Согласно указу Трампа, министр внутренних дел страны Даг Бергум обязан установить процесс утверждения разрешений и выдачи лицензий на добычу полезных ископаемых на морском дне в водах США в соответствии с тем же законом, который длительное время регулировал там бурение нефтяных скважин.

Президент США также заказывает ряд отчетов, включая исследование использования Национального оборонного запаса США для минералов, содержащихся в морских отложениях, и оценку интереса частного сектора к этой деятельности.

Приказ предлагает Корпорации международного развития США по финансированию и экспортно-импортному банку США изучить варианты предоставления финансирования и другой поддержки для разведки, добычи, переработки и экологического мониторинга ресурсов морского дна.

Директива Трампа появилась на фоне растущей обеспокоенности по поводу новых китайских ограничений на экспорт редкоземельных материалов, используемых в аккумуляторах электромобилей, смартфонах и других технологиях, в ответ на пошлины Трампа. Действия Китая вызвали обеспокоенность по поводу получения альтернативных поставок металлов, учитывая доминирование страны в их добыче и переработке.

Критика Пекина

Указ вызвал критику со стороны Пекина. План Трампа нарушает международное право, поскольку он будет применяться к районам морского дна, которые "не принадлежат ни одной стране", заявил в пятницу на ежедневном прессбрифинге представитель МИД Китая Го Цзякунь.

В поисках редкоземов

Администрация Трампа, как указано, рассматривает глубоководную добычу полезных ископаемых как еще один способ добычи редкоземельных элементов, таких как марганец, кобальт, никель и медь, "что поможет отучить США от иностранных поставщиков и откроет новые возможности для экспорта", пишет издание. За 10 лет отрасль добычи полезных ископаемых на морском дне может создать 100 000 рабочих мест и сотни миллиардов долларов экономической выгоды, сказал один из чиновников Белого дома.

Сторонники добычи полезных ископаемых предупреждают, что без принятия мер США и их союзники рискуют уступить добычу полезных ископаемых Китаю. В отчете, опубликованном ранее в этом месяце, RAND подсчитал, что добыча полезных ископаемых на морском дне приведет к снижению цен на металлы и может дать достаточно никеля и кобальта для удовлетворения прогнозируемого спроса в США в 2040 году. Эти материалы являются основными ингредиентами литий-ионных аккумуляторов.

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Ожидается, что указ Трампа пойдет на пользу The Metals Company, или TMC, которая годами стремилась обрабатывать богатые полезными ископаемыми месторождения, покрывающие морское дно в зоне Кла́рион-Кли́ппертон, международных водах в Тихом океане между Гавайями и Мексикой. Натиск компании из Ванкувера осложняется давними дебатами относительно потенциальных правил Международного органа по морскому дну, связанного с ООН, который управляет регионом.

В прошлом месяце TMC заявила, что добивается лицензий на разведку и разрешений на коммерческую добычу от администрации Трампа в соответствии с 45-летним законом о твердых минеральных ресурсах глубоководного морского дна.

Любой шаг по утверждению разрешений - при этом США фактически обходят Международный орган по морскому дну - критикуют как нарушение Конвенции ООН по морскому праву, которая основала этот орган. Это также угрожает сорвать более чем десятилетние переговоры по принятию правил, которые позволят начать добычу.

Что говорят экозащитники

Защитники окружающей среды добиваются более жесткого международного регулирования глубоководной добычи полезных ископаемых, предупреждая, что эта деятельность может поставить под угрозу ключевые морские среды и организмы, обитающие на дне океана.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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