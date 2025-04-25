Politico: чиновники Трампа давят на МАЭ, чтобы оно отказалось от миссии по климату

Чиновники администрации президента США Дональда Трампа пытаются помешать важнейшему в мире агентству по энергетическим исследованиям предоставлять данные, которые, по мнению правительства США, способствуют возобновляемой энергии по сравнению с ископаемым топливом, сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

На недавних заседаниях Международного энергетического агентства американские чиновники подтолкнули организацию, которая публикует влиятельные прогнозы относительно энергетического рынка, прекратить работу по содействию глобальному переходу на чистую энергию и нулевым выбросам углерода, по словам двух человек, осведомленных об обсуждении.

Томми Джойс, сторонник Трампа, и.о. помощника по международным делам министра в Министерстве энергетики США, настаивал на том, чтобы организация "вернулась к основам" во время закрытых заседаний, сказал один из людей.

Раздраженные европейские чиновники выступили против давления США, защищая усилия агентства по исследованию чистой энергии.

"На заседаниях совета директоров МЭА... США были действительно неконструктивны", - сказал европейский чиновник, который непосредственно не участвовал в переговорах, но осведомлен об их содержании. Это включало препятствие любому проекту, "не касающемуся ископаемого топлива". Второй человек, также осведомленный о заседании, подтвердил эту информацию.

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Усилия администрации Трампа в отношении МЭА являются последним залпом в ее более широкой кампании по развертыванию внутренних механизмов правительства как внутри страны, так и все больше на международном уровне. На этой неделе министр финансов США Скотт Бессент оказывал аналогичное давление на Всемирный банк и Международный валютный фонд, чтобы они прекратили поддержку мер по борьбе с изменением климата, пишет издание.

Напряженность вокруг МЭА, вероятно, еще больше обострится в четверг и пятницу, на фоне того, как должностные лица Трампа находятся в Лондоне на двухдневном саммите, организованном агентством, пишет издание.

Что говорят европейцы

Европейский чиновник охарактеризовал позицию США как "давайте ослабим или выключим МЭА, если они не будут работать над нашими ценностями - это тот же подход, который они использовали в отношении любой другой международной организации".

Французский чиновник сообщил журналистам в среду, что "администрация Трампа ясно выразила свое желание, чтобы МЭА дистанцировалось от этой повестки дня".



На встречах европейские страны поддержали исследования МЭА в сфере чистой энергии.

"Декарбонизация - это и цель, и инструмент" энергетической безопасности, сказал французский чиновник. "Это соответствует французской позиции, и мы не боимся, что МЭА изменит свою позицию", - указал он.

"Другие страны ОЭСР должны убедиться, что они полностью не ослабят организацию, которая является органом учета фактических энергетических данных и данных для перехода", - сказал европейский чиновник.

Критикуя возобновляемые источники энергии, Джойс настаивал на сотрудничестве в области ядерной энергетики, геотермальной энергии и поставки критически важных минералов, сказал один из тех, кто был проинформирован о встречах.

Позиция МЭА

В заявлении, отправленном по электронной почте, МЭА заявило: "Текущая программа работы Секретариата МЭА основана на мандатах наших стран-членов, согласованных на последней встрече министров в феврале 2024 года. Секретариат МЭА продолжит учитывать отзывы всех 32 стран-членов об их приоритетах для Агентства в будущем".

В осторожном вступительном слове на саммите в Лондоне в четверг глава МЭА Фатих Бироль избегал упоминания об изменении климата и подчеркивал необходимую роль нефти и газа, на фоне того, как мир все больше переходит на чистую энергию. "Нефть и газ являются ключевыми частями нашего энергетического баланса, и они останутся его частью на долгие годы", - сказал он.

Республиканцы выразили особую враждебность к прошлогоднему прогнозу МЭА о том, что мировое потребление нефти достигнет пика в этом десятилетии, что, по их утверждениям, нанесло ущерб инвестициям в энергетику. США являются значительным спонсором МЭА и имеют весомый голос в его совете директоров, хотя европейские чиновники настаивают, что будут противостоять любым попыткам изменить мандат МЭА.

Делегацию США на энергетическом саммите в Лондоне на этой неделе возглавляет Джойс, представитель Министерства энергетики США. Джойс также представлял администрацию на недавних заседаниях МЭА. На саммите в четверг Джойс заявил, что климатическая политика создает дефицит энергии и "вредит человеческим жизням".

США является крупнейшим в мире производителем нефти и газа. Трамп принял миллионы в качестве пожертвования на свою кампанию от индустрии ископаемого топлива.

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На лондонском саммите европейские чиновники и другие сторонники жесткого ответа на изменение климата увидели возможность сплотиться вокруг МЭА и Бироля и представить альтернативное видение безопасного энергоснабжения - основанное на щедрой, дешевой возобновляемой энергии. Они утверждают, что это самый дешевый и лучший подход к глобальной энергетике, подкрепленный данными МЭА и многими другими, пишет издание.

"Идея о том, что энергетическая безопасность равна ископаемому топливу, просто не соответствует действительности, - сказал высокопоставленный чиновник ООН журналистам в среду. - Поэтому, хоть кое-кто может продвигать эту версию, мы знаем, что это неправда. В большинстве частей света возобновляемые источники энергии - ветер, солнце и хранение - являются наименее затратным вариантом для новой генерации энергии".

На лондонском саммите Бироль сказал, что есть одна вещь, которую он регулярно говорил своим сотрудникам: "Данные всегда побеждают".

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