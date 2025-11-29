$42.190.00
08:59 • 2018 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
07:54 • 6480 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 19697 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обыска
28 ноября, 20:59 • 31433 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 32784 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 36806 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
Эксклюзив
28 ноября, 13:56 • 50896 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
Эксклюзив
28 ноября, 13:08 • 29550 просмотра
Будут ли в Киеве сокращать комендантский час на новогодние праздники? Ответ КГГА и КМВА
28 ноября, 13:03 • 22281 просмотра
Еще одна категория украинцев может оформить отсрочку через "Резерв+"
28 ноября, 11:00 • 47626 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактерией
Администрация Трампа объявила о паузе с решениями по убежищу в США после стрельбы

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила все решения о предоставлении убежища после стрельбы по членам Национальной гвардии в Вашингтоне. Это решение принято после заявления Трампа о приостановке миграции из некоторых стран и приостановке выдачи виз для путешественников с афганскими паспортами.

Администрация Трампа объявила о паузе с решениями по убежищу в США после стрельбы

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила в пятницу, что приостанавливает все решения о предоставлении убежища в США после стрельбы по двум членам Национальной гвардии в Вашингтоне в начале этой недели, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Подробности

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу заявил, что все решения о предоставлении убежища приостанавливаются, "пока мы не сможем обеспечить проверку и скрининг каждого иностранца в максимально возможной степени".

До 200 тысяч украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за "иммиграционных репрессий" Трампа - Reuters24.11.25, 09:00 • 4060 просмотров

Это объявление появилось после того, как Трамп заявил в четверг, что он "навсегда приостановит миграцию" из некоторых стран. В то время он не уточнил, каких стран коснется приостановка, но сказал, что это будет касаться "стран третьего мира".

Стрельба в Вашингтоне: администрация Трампа проверит грин-карты выходцев из 19 стран28.11.25, 08:56 • 3300 просмотров

Кроме того, Государственный департамент США "немедленно" приостановил выдачу виз для путешественников с афганскими паспортами.

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал заявление в X, в котором сказано: "Государственный департамент президента Трампа приостановил выдачу виз для всех лиц, путешествующих по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более высокого приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа".

Дополнение

В июне Трамп издал прокламацию, запрещающую поездки в США из 12 стран, преимущественно из Африки и Ближнего Востока, и вводящую ограничения на поездки для нескольких других. В сообщении, опубликованном в четверг, Трамп также перечислил ряд мер, которые, по его словам, предпримут США, хотя пока неясно, как администрация Трампа планирует их реализовать.

В прошлом демократы и защитники иммиграционного права выступали против иммиграционных ограничений президента США, в частности в отношении просителей убежища, утверждая, что он преувеличил проблемы национальной безопасности и развернул миллионы нуждающихся семей.

Этим летом Трамп приказал ввести войска Национальной гвардии в Вашингтон. Он также приказал направить членов Национальной гвардии в другие города, возглавляемые демократами, такие как Чикаго и Портленд в штате Орегон.

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границей
Выборы в США
Социальная сеть
Национальная гвардия США
Марко Рубио
Портленд, Орегон
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Чикаго