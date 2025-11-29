Администрация Трампа объявила о паузе с решениями по убежищу в США после стрельбы

Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа объявила в пятницу, что приостанавливает все решения о предоставлении убежища в США после стрельбы по двум членам Национальной гвардии в Вашингтоне в начале этой недели, пишет УНН со ссылкой на ABC News.

Подробности

Директор Службы гражданства и иммиграции США Джозеф Эдлоу заявил, что все решения о предоставлении убежища приостанавливаются, "пока мы не сможем обеспечить проверку и скрининг каждого иностранца в максимально возможной степени".

Это объявление появилось после того, как Трамп заявил в четверг, что он "навсегда приостановит миграцию" из некоторых стран. В то время он не уточнил, каких стран коснется приостановка, но сказал, что это будет касаться "стран третьего мира".

Кроме того, Государственный департамент США "немедленно" приостановил выдачу виз для путешественников с афганскими паспортами.

Государственный секретарь США Марко Рубио опубликовал заявление в X, в котором сказано: "Государственный департамент президента Трампа приостановил выдачу виз для всех лиц, путешествующих по афганским паспортам. У Соединенных Штатов нет более высокого приоритета, чем защита нашей страны и нашего народа".

Дополнение

В июне Трамп издал прокламацию, запрещающую поездки в США из 12 стран, преимущественно из Африки и Ближнего Востока, и вводящую ограничения на поездки для нескольких других. В сообщении, опубликованном в четверг, Трамп также перечислил ряд мер, которые, по его словам, предпримут США, хотя пока неясно, как администрация Трампа планирует их реализовать.

В прошлом демократы и защитники иммиграционного права выступали против иммиграционных ограничений президента США, в частности в отношении просителей убежища, утверждая, что он преувеличил проблемы национальной безопасности и развернул миллионы нуждающихся семей.

Этим летом Трамп приказал ввести войска Национальной гвардии в Вашингтон. Он также приказал направить членов Национальной гвардии в другие города, возглавляемые демократами, такие как Чикаго и Портленд в штате Орегон.