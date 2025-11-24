До 200 тысяч украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за "иммиграционных репрессий" Трампа - Reuters

Почти 200 000 украинцев в США оказались в юридической неопределенности из-за «иммиграционных репрессий» президента страны Дональда Трампа, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным внутренних данных правительства США, с которыми ознакомилось агентство Reuters, задержки администрации Трампа с обработкой гуманитарной программы для украинцев, запущенной бывшим президентом-демократом Джо Байденом, поставили почти 200 000 человек под угрозу потери своего легального статуса по состоянию на 31 марта. Количество украинцев, пострадавших от задержек, ранее не сообщалось.

Reuters пообщалось с двумя десятками украинцев, которые потеряли свои разрешения на работу — и работу — из-за задержек в обработке продления статуса, включая работников технических служб, воспитателя дошкольного учреждения, финансового планировщика, дизайнера интерьеров и студента колледжа. Они рассказали, как копались в своих сбережениях, искали поддержки общины и брали долги, чтобы обеспечить себя, пока ждут решения по своему статусу.

Некоторые из опрошенных Reuters людей сказали, что они волнуются, что их могут задержать иммиграционные службы США. Другие говорили, что остаются дома или выехали из США в Канаду, Европу и Южную Америку.

Администрация Трампа приостановила обработку заявок и продление украинской гуманитарной программы в январе, ссылаясь на соображения безопасности.

Трамп заявил в марте, что он взвешивает, стоит ли полностью отменять правовой статус украинцев. В конце концов, Трамп не прекратил программу, и в мае федеральный судья приказал чиновникам возобновить обработку заявок на продление статуса.

Но с тех пор иммиграционные служащие США обработали лишь 1900 заявлений на продление статуса для украинцев и других национальностей, что является значительной частью тех, у кого истекает срок действия статуса, согласно данным правительства США, опубликованным на прошлой неделе в рамках судебного иска.

Тем временем, пакет расходов, подписанный Трампом в июле, добавил плату в 1000 долларов США к таким гуманитарным заявкам — в дополнение к плате в 1325 долларов США с человека.

Белый дом передал вопросы по украинской гуманитарной программе в Министерство внутренней безопасности США, которое не ответило на запросы о комментариях.

Энн Смит, исполнительный директор и советник по вопросам регулирования Ukraine Immigration Task Force, юридической коалиции, созданной для помощи тем, кто бежал от войны в США, сказала, что ее сеть юристов получает несколько звонков в неделю от украинцев, которые сообщают, что члены их семей задержаны иммиграционными органами. Она сказала, что украинцев задерживали на строительных площадках, во время доставки еды или работы водителями Uber или грузовиков, а также во время более широких рейдов в Чикаго и Большом Кливленде.

Дополнение

Гуманитарная программа, введенная в апреле 2022 года, позволила почти 260 000 украинцев въехать в США на первоначальный двухлетний период.

Это небольшая доля от 5,9 миллиона украинских беженцев во всем мире, 5,3 миллиона из которых находятся в Европе, согласно данным Организации Объединенных Наций по беженцам.