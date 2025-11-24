До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters

Майже 200 000 українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" президента країни Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними внутрішніх даних уряду США, з якими ознайомилося агентство Reuters, затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців, запущеної колишнім президентом-демократом Джо Байденом, поставили майже 200 000 людей під загрозу втрати свого легального статусу станом на 31 березня. Кількість українців, які постраждали від затримок, раніше не повідомлялася.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили свої дозволи на роботу - і роботу - через затримки в обробці поновлення щодо статусу, включаючи працівників технічних служб, вихователя дошкільного закладу, фінансового планувальника, дизайнера інтер'єрів та студента коледжу. Вони розповіли, як копалися у своїх заощадженнях, шукали підтримки громади та брали борги, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі з опитаних Reuters людей сказали, що вони хвилюються, що їх можуть затримати імміграційні служби США. Інші казали, що залишаються вдома або виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки.

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні, посилаючись на міркування безпеки.

Трамп заявив у березні, що він зважує, чи варто повністю скасовувати правовий статус українців. Зрештою, Трамп не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення щодо статусу.

Але з того часу імміграційні службовці США опрацювали лише 1900 заяв на поновлення щодо статусу для українців та інших національностей, що є значною частиною тих, у кого закінчується термін дії статусу, згідно з даними уряду США, опублікованими минулого тижня в межах судового позову.

Тим часом, пакет витрат, підписаний Трампом у липні, додав плату в 1000 доларів США до таких гуманітарних заявок - на додаток до плати в 1325 доларів США з особи.

Білий дім передав питання щодо української гуманітарної програми до Міністерства внутрішньої безпеки США, яке не відповіло на запити про коментарі.

Енн Сміт, виконавчий директор та радник з питань регулювання Ukraine Immigration Task Force, юридичної коаліції, створеної для допомоги тим, хто втік від війни до США, сказала, що її мережа юристів отримує кілька дзвінків на тиждень від українців, які повідомляють, що члени їхніх сімей затримані імміграційними органами. Вона сказала, що українців затримували на будівельних майданчиках, під час доставки їжі або роботи водіями Uber чи вантажівок, а також під час ширших рейдів у Чикаго та Великому Клівленді.

Доповнення

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Це невелика частка від 5,9 мільйона українських біженців у всьому світі, 5,3 мільйона з яких перебувають у Європі, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй щодо біженців.