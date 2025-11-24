До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters

$42.270.11
Ексклюзив
07:12 • 336 перегляди
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
06:19 • 3708 перегляди
Україна і США продовжать роботу над "уточненим" мирним планом, Зеленський може відвідати Штати цього тижня - Reuters
06:00 • 8686 перегляди
Скандал навколо клініки Odrex: суд розгляне зміну запобіжного заходу лікарці, дії якої пов’язують зі смертю пацієнта
24 листопада, 00:17 • 16236 перегляди
Переговори у Женеві: США та Україна виступили зі спільною заявою
23 листопада, 21:45 • 24898 перегляди
CBS Nеws: Зеленського можуть запросити до США, але все залежить від зустрічі в Женеві
23 листопада, 17:09 • 29249 перегляди
"Ми досягли дуже хорошого прогресу і рухаємося вперед до справедливого і тривалого миру": Єрмак за результатами зустрічі у Женеві Video
23 листопада, 17:04 • 33924 перегляди
Рубіо заявив про найбільший прорив у переговорах від початку процесуVideo
23 листопада, 17:00 • 26474 перегляди
В Україні оголосили обмеження електропостачання на 24 листопада: будуть застосовані графіки відключення
23 листопада, 16:43 • 22572 перегляди
Європейські країни запропонували зміни до плану США щодо України – Reuters
23 листопада, 14:50 • 19894 перегляди
Редакція спільного документа зі США на фінальному етапі вже відображає більшість українських ключових пріоритетів – УмєровPhoto
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Робоча версія мирного плану Трампа вже відрізняється від того документу, який публікувався раніше - New York Times 23 листопада, 22:54 • 4882 перегляди
У Харкові зросла кількість загиблих та постраждалих: ДНСН показали кадри наслідків удару російських БпЛАPhotoVideo23 листопада, 23:56 • 11479 перегляди
"Птахи Мадяра" атакували хімзавод "Бром" та електропідстанцію в Криму: командувач СБС показав відеоVideo24 листопада, 01:04 • 9304 перегляди
Еверест уже не найвищий: вчені знайшли гігантські структури під Землею, що переважають його у 100 разівPhoto02:09 • 12054 перегляди
Канцлер Німеччини відхилив ідею США щодо повернення росії до G805:08 • 14484 перегляди
Публікації
Деякі країни ЄС обмежують допомогу українським біженцям: що кажуть в ООН
Ексклюзив
07:12 • 356 перегляди
Астрологічний прогноз для України на тиждень: друга хвиля глибинних процесів
Ексклюзив
23 листопада, 09:30 • 44522 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 121219 перегляди
Хрусткі та соковиті чебуреки: топ-5 найкращих рецептів Photo21 листопада, 17:13 • 85303 перегляди
Є сумніви, що росія буде його підписувати: експерти оцінили "мирний план" США
Ексклюзив
21 листопада, 16:05 • 90023 перегляди
УНН Lite
Демі Ловато влаштувала танці на яхті та розповіла про роботу над документальним фільмом22 листопада, 19:12 • 32780 перегляди
Дружину віцепрезидента США Венса помітили без обручки під час офіційного заходуVideo22 листопада, 08:13 • 43481 перегляди
Експрезидент Франції Саркозі видасть мемуари про свої 20 днів у в'язниціPhoto22 листопада, 07:49 • 45447 перегляди
П’ять фільмів про зимові пригоди: що подивитися на вихіднихVideo21 листопада, 18:00 • 121219 перегляди
Донька поділилася зворушливим зізнанням про боротьбу Брюса Вілліса з деменцієюVideo21 листопада, 09:58 • 63963 перегляди
До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters

Київ • УНН

 • 542 перегляди

Майже 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми. Це загрожує їм втратою легального статусу станом на 31 березня.

До 200 тисяч українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" Трампа - Reuters

Майже 200 000 українців у США опинилися в юридичній невизначеності через "імміграційні репресії" президента країни Дональда Трампа, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

За даними внутрішніх даних уряду США, з якими ознайомилося агентство Reuters, затримки адміністрації Трампа з обробкою гуманітарної програми для українців, запущеної колишнім президентом-демократом Джо Байденом, поставили майже 200 000 людей під загрозу втрати свого легального статусу станом на 31 березня. Кількість українців, які постраждали від затримок, раніше не повідомлялася.

Reuters поспілкувалося з двома десятками українців, які втратили свої дозволи на роботу - і роботу - через затримки в обробці поновлення щодо статусу, включаючи працівників технічних служб, вихователя дошкільного закладу, фінансового планувальника, дизайнера інтер'єрів та студента коледжу. Вони розповіли, як копалися у своїх заощадженнях, шукали підтримки громади та брали борги, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу. 

Деякі з опитаних Reuters людей сказали, що вони хвилюються, що їх можуть затримати імміграційні служби США. Інші казали, що залишаються вдома або виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки.

Адміністрація Трампа призупинила обробку заявок та поновлення української гуманітарної програми в січні, посилаючись на міркування безпеки.

Трамп заявив у березні, що він зважує, чи варто повністю скасовувати правовий статус українців. Зрештою, Трамп не припинив програму, і в травні федеральний суддя наказав чиновникам відновити обробку заявок на поновлення щодо статусу.

Але з того часу імміграційні службовці США опрацювали лише 1900 заяв на поновлення щодо статусу для українців та інших національностей, що є значною частиною тих, у кого закінчується термін дії статусу, згідно з даними уряду США, опублікованими минулого тижня в межах судового позову.

Тим часом, пакет витрат, підписаний Трампом у липні, додав плату в 1000 доларів США до таких гуманітарних заявок - на додаток до плати в 1325 доларів США з особи.

Білий дім передав питання щодо української гуманітарної програми до Міністерства внутрішньої безпеки США, яке не відповіло на запити про коментарі.

Енн Сміт, виконавчий директор та радник з питань регулювання Ukraine Immigration Task Force, юридичної коаліції, створеної для допомоги тим, хто втік від війни до США, сказала, що її мережа юристів отримує кілька дзвінків на тиждень від українців, які повідомляють, що члени їхніх сімей затримані імміграційними органами. Вона сказала, що українців затримували на будівельних майданчиках, під час доставки їжі або роботи водіями Uber чи вантажівок, а також під час ширших рейдів у Чикаго та Великому Клівленді.

До України повернули 50 українців депортованих зі США - ДПСУ18.11.25, 22:41 • 3980 переглядiв

Доповнення

Гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Це невелика частка від 5,9 мільйона українських біженців у всьому світі, 5,3 мільйона з яких перебувають у Європі, згідно з даними Організації Об'єднаних Націй щодо біженців.

Юлія Шрамко

