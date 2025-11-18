$42.070.02
48.790.20
ukenru
19:06 • 9160 перегляди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

До України повернули 50 українців депортованих зі США - ДПСУ

Київ • УНН

 • 162 перегляди

50 громадян України, депортованих зі США, повернулися до країни через пункт пропуску "Шегині". ДПСУ з'ясовує обставини примусового видворення цих осіб.

До України повернули 50 українців депортованих зі США - ДПСУ

У вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Про це в коментарі УНН заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Деталі

Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення

- повідомив Демченко.

Він зазначив, що до цього Україні надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про видворення транзитом через територію Польщу низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.

Наразі прикордонниками забезпечено їх оформлення в прикордонному відношенню на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством правил. Варто зазначити, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини через що відносно них було прийнято рішення про примусове видворення

- додав Демченко.

Нагадаємо

Адміністрація Трампа готується депортувати деяких українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину, оскільки уряд прагне збільшити депортації, а Україна зміцнює свої відносини з Вашингтоном.

Павло Башинський

