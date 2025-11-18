До України повернули 50 українців депортованих зі США - ДПСУ
Київ • УНН
50 громадян України, депортованих зі США, повернулися до країни через пункт пропуску "Шегині". ДПСУ з'ясовує обставини примусового видворення цих осіб.
У вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Про це в коментарі УНН заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
Деталі
Сьогодні через пункт пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею зі Сполучених Штатів Америки були повернуті 50 громадян. Вони документовані відповідними документами щодо приналежності до громадянства України чи документами на повернення
Він зазначив, що до цього Україні надходила інформація від США щодо намірів, відповідно до положень норм міжнародного права, про видворення транзитом через територію Польщу низки осіб без громадянства США, які є вихідцями з України.
Наразі прикордонниками забезпечено їх оформлення в прикордонному відношенню на в’їзд в Україну відповідно до визначених законодавством правил. Варто зазначити, що Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини через що відносно них було прийнято рішення про примусове видворення
Нагадаємо
Адміністрація Трампа готується депортувати деяких українців, видавши остаточні накази про повернення їх на батьківщину, оскільки уряд прагне збільшити депортації, а Україна зміцнює свої відносини з Вашингтоном.