Адміністрація Трампа оголосила про паузу з рішеннями щодо притулку в США після стрілянини

Адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа оголосила в п'ятницю, що призупиняє всі рішення щодо надання притулку у США після стрілянини по двох членах Національної гвардії у Вашингтоні на початку цього тижня, пише УНН з посиланням на ABC News.

Деталі

Директор Служби громадянства та імміграції США Джозеф Едлоу заявив, що всі рішення щодо надання притулку призупиняються, "доки ми не зможемо забезпечити перевірку та скринінг кожного іноземця в максимально можливому ступені".

Це оголошення з'явилося після того, як Трамп заявив у четвер, що він "назавжди призупинить міграцію" з деяких країн. На той час він не уточнив, яких країн торкнеться призупинення, але сказав, що це стосуватиметься "країн третього світу".

Окрім того, Державний департамент США "негайно" призупинив видачу віз для мандрівників з афганськими паспортами.

Державний секретар США Марко Рубіо опублікував заяву у X, у якій сказано: "Державний департамент президента Трампа призупинив видачу віз для всіх осіб, які подорожують за афганськими паспортами. У Сполучених Штатів немає вищого пріоритету, ніж захист нашої країни та нашого народу".

Доповнення

У червні Трамп видав прокламацію, яка забороняє поїздки до США з 12 країн, переважно з Африки та Близького Сходу, та запроваджує обмеження на поїздки для кількох інших. У дописі, опублікованому в четвер, Трамп також перерахував низку заходів, які, за його словами, вживуть США, хоча поки що незрозуміло, як адміністрація Трампа планує їх реалізувати.

У минулому демократи та захисники імміграційного права виступали проти імміграційних обмежень президента США, зокрема щодо шукачів притулку, стверджуючи, що він перебільшив проблеми національної безпеки та розвернув мільйони сімей, які цього потребують.

Цього літа Трамп наказав ввести війська Національної гвардії до Вашингтона. Він також наказав направити членів Національної гвардії до інших міст, очолюваних демократами, таких як Чикаго та Портленд у штаті Орегон.