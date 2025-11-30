$42.190.00
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Стрілянина в банкетному залі Стоктона в США: четверо загиблих, десять поранених

Київ • УНН

 • 120 перегляди

Масова стрілянина в банкетному залі Стоктона, Каліфорнія, забрала життя чотирьох людей та поранила десятьох, серед яких є діти. Підозрюваний досі на свободі, мотив стрільця невідомий.

Стрілянина в банкетному залі Стоктона в США: четверо загиблих, десять поранених
Фото: AP

У Стоктоні, Каліфорнія, сімейне свято завершилося масовою стріляниною, що забрала життя чотирьох людей і поранила ще десятьох – серед них діти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Деталі

Увечері в суботу правоохоронці округу Сан-Хоакін повідомили, що стрілянина сталася в банкетному залі, де проходив приватний захід. За словами речниці офісу шерифа Гізер Брент, серед постраждалих – як дорослі, так і неповнолітні, а попередні дані "свідчать про те, що це міг бути цілеспрямований інцидент".

Адміністрація Трампа оголосила про паузу з рішеннями щодо притулку в США після стрілянини29.11.25, 11:46 • 3810 переглядiв

Підозрюваний у нападі досі на свободі, і влада просить місцевих мешканців допомогти у встановленні його місцеперебування. Мотив стрільця залишається невідомим.

Окружний прокурор Сан-Хоакіна Рон Фрейтас звернувся до громадськості та самого зловмисника.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо цієї особи, негайно зв’яжіться з нею. Якщо ви ця особа, негайно здайтеся 

– заявив прокурор.

Мер Стоктона Крістіна Фуґацці наголосила на трагізмі ситуації та висловила співчуття родинам: "Сім’ї повинні бути разом, а не в лікарні, стояти поруч зі своїми близькими та молитися, щоб ті вижили".

Деталі про стан поранених поки що уточнюються.

Трамп повідомив про смерть військовослужбовиці Нацгвардії внаслідок стрілянини біля Білого дому28.11.25, 07:28 • 5519 переглядiв

Степан Гафтко

