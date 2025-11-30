Стрілянина в банкетному залі Стоктона в США: четверо загиблих, десять поранених
Масова стрілянина в банкетному залі Стоктона, Каліфорнія, забрала життя чотирьох людей та поранила десятьох, серед яких є діти. Підозрюваний досі на свободі, мотив стрільця невідомий.
У Стоктоні, Каліфорнія, сімейне свято завершилося масовою стріляниною, що забрала життя чотирьох людей і поранила ще десятьох – серед них діти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Увечері в суботу правоохоронці округу Сан-Хоакін повідомили, що стрілянина сталася в банкетному залі, де проходив приватний захід. За словами речниці офісу шерифа Гізер Брент, серед постраждалих – як дорослі, так і неповнолітні, а попередні дані "свідчать про те, що це міг бути цілеспрямований інцидент".
Підозрюваний у нападі досі на свободі, і влада просить місцевих мешканців допомогти у встановленні його місцеперебування. Мотив стрільця залишається невідомим.
Окружний прокурор Сан-Хоакіна Рон Фрейтас звернувся до громадськості та самого зловмисника.
Якщо у вас є будь-яка інформація щодо цієї особи, негайно зв’яжіться з нею. Якщо ви ця особа, негайно здайтеся
Мер Стоктона Крістіна Фуґацці наголосила на трагізмі ситуації та висловила співчуття родинам: "Сім’ї повинні бути разом, а не в лікарні, стояти поруч зі своїми близькими та молитися, щоб ті вижили".
Деталі про стан поранених поки що уточнюються.
