Стрілянина в банкетному залі Стоктона в США: четверо загиблих, десять поранених

У Стоктоні, Каліфорнія, сімейне свято завершилося масовою стріляниною, що забрала життя чотирьох людей і поранила ще десятьох – серед них діти. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.

Увечері в суботу правоохоронці округу Сан-Хоакін повідомили, що стрілянина сталася в банкетному залі, де проходив приватний захід. За словами речниці офісу шерифа Гізер Брент, серед постраждалих – як дорослі, так і неповнолітні, а попередні дані "свідчать про те, що це міг бути цілеспрямований інцидент".

Підозрюваний у нападі досі на свободі, і влада просить місцевих мешканців допомогти у встановленні його місцеперебування. Мотив стрільця залишається невідомим.

Окружний прокурор Сан-Хоакіна Рон Фрейтас звернувся до громадськості та самого зловмисника.

Якщо у вас є будь-яка інформація щодо цієї особи, негайно зв’яжіться з нею. Якщо ви ця особа, негайно здайтеся