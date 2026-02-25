Помощник или ловушка - как ИИ влияет на критическое мышление и психологию человека

Фото: freepik

Искусственный интеллект все глубже проникает в повседневную жизнь: учебу, работу, личные решения. В то же время, удобство и скорость ответов могут стать причиной новых психологических вызовов. О том, влияет ли ИИ на способность мыслить, критически оценивать информацию и эмоциональное состояние человека, УНН расспросил экспертов.

Есть ли риск снижения критического мышления

В наше время искусственный интеллект стремительно интегрируется в повседневную жизнь и все чаще влияет не только на рабочий процесс, но и на образ мышления человека. Алгоритмы рекомендаций, чат-боты, голосовые помощники и образовательные платформы на основе ИИ уже стали привычными инструментами для миллионов пользователей по всему миру, а согласно исследованию Statista, ожидается, что мировой рынок ИИ будет расти на 54% ежегодно.

В то же время, наряду с преимуществами - автоматизацией, скоростью обработки информации и снижением количества ошибок - могут возникнуть и определенные риски. Например, по данным Masarat Initiative, из-за использования ИИ возможно снижение критического мышления, формирование зависимости от технологий и влияние на психологическое состояние человека, особенно в сфере обучения.

О рисках говорит и нейрофизиолог, доктор наук, ректор ЧВУЗ "Академия Добробут" профессор Нана Войтенко. По словам ученого, влияние искусственного интеллекта нельзя однозначно "окрестить" негативным или позитивным, потому что все зависит от того, как именно человек им пользуется, а особенно важным этот вопрос становится в контексте образования и развития мышления.

Ответ здесь неоднозначен. С одной стороны, искусственный интеллект может сделать мозг более ленивым, а с другой – помогать ему работать эффективнее. Мы действительно можем полагаться на ИИ в некоторых фактах и освобождать оперативную память для других задач. Это не означает, что мы теряем способность запоминать, мы просто начинаем запоминать другое - объясняет нейрофизиолог.

По мнению Войтенко, ситуация похожа на то, как человечество в свое время привыкло к смартфонам и калькуляторам и теперь меньше держит в памяти номера телефонов или даты, а вместо этого может лучше сосредоточиться на более сложных, аналитических задачах. В то же время, бесконтрольное использование ИИ может иметь и негативные последствия.

Если мы совсем не тренируем рабочую память и постоянно делегируем мышление, то со временем может снижаться способность к запоминанию и концентрации. Постоянные короткие запросы формируют фрагментированное мышление. Но если использовать ИИ активно, то есть анализировать, сравнивать, задавать сложные вопросы, вот тогда усиливаются зоны мозга, отвечающие за обобщение и критическое мышление. ИИ не меняет наш мозг сам по себе, его меняет способ нашего взаимодействия с ИИ - объясняет Нана Войтенко.

Что происходит с нейронными связями

Особое внимание профессор обращает на формирование нейронных связей. По ее словам, мозг развивается через активное использование определенных функций, а без практики эти связи постепенно становятся неактивными, и это особенно важно для детей и подростков, ведь у них мозг еще формируется.

Нейронные связи формируются тогда, когда мы их задействуем. Если подросток полностью перекладывает анализ и принятие решений на искусственный интеллект, есть риск, что некоторые важные связи просто не сформируются. Особенно это касается префронтальной коры, которая отвечает за планирование, волю и осознанные решения - говорит профессор.

Тогда как для уже взрослых людей - искусственный интеллект может пригодиться для оптимизации умственной работы. Он может уменьшить рутинную нагрузку и дать возможность направить ресурсы мозга на более сложные задачи. В качестве примера эксперт приводит использование ИИ в медицине, где инструмент берет на себя техническую часть работы, тогда как сам врач имеет больше возможностей сосредоточиться на анализе и общении с пациентом.

Мозг всегда стремится оптимизировать энергозатраты. Если искусственный интеллект освобождает нас от рутины, это не плохо. Менее активными становятся одни зоны, но зато активируются те, что отвечают за анализ, внимание и сложные решения. Это дает возможность развивать другие навыки, например, творчество или стратегическое мышление - объясняет ученый.

Также профессор подчеркивает, что ключевая проблема – не сам искусственный интеллект, а способ взаимодействия с ним. Полное доверие к готовым ответам может сформировать привычку искать решения только извне и "снизить толерантность к сложности и неопределенности".

Люди теряют веру в собственные способности

Отдельная тема - психологическая зависимость и уверенность в собственных интеллектуальных способностях. Коуч-психолог Николай Олейник утверждает, что при регулярном и неконтролируемом использовании ИИ люди могут даже терять веру в собственный опыт и способность мыслить самостоятельно.

ИИ может взять на себя до 70% рутинной работы. Но 30% ключевого - стратегия, аналитика, ответственность, всегда остаются за человеком. Если человек начинает перекладывать и эти 30% на систему, постепенно снижается вера в собственный разум. Поэтому ИИ хороший помощник, но плохой руководитель - отмечает психолог.

Эксперт пояснил, что постоянное взаимодействие с ИИ также влияет и на эмоциональное состояние. Особенно это ощутимо у молодежи, которая привыкает к быстрым ответам и хуже переносит неопределенность. Дополнительное напряжение вызывает осознание того, что нейросети могут ошибаться.

Когда люди понимают, что ИИ нужно проверять, фильтровать и контролировать, может появляться тревожность. Потому что становится очевидно: системе нельзя полностью доверять, а ответственность все равно остается на человеке - объясняет эксперт.

Николай Олейник также очерчивает четкие сигналы чрезмерной зависимости от искусственного интеллекта. Они проявляются в поведении и мышлении и могут оставаться незаметными на первый взгляд.

Когда человек постоянно тянется к ИИ при любом вопросе, воспринимает его ответы как более авторитетные, чем собственный опыт, и теряет инициативу самостоятельно анализировать – это уже психологический риск. В этот момент ИИ перестает быть инструментом и становится внешней опорой - говорит психолог.

Искусственный интеллект не заменяет мышление, ответственность и жизненный опыт человека. Он может быть полезным усилителем, но только при условии осознанного и критического использования. Как отмечает эксперт, сильные люди используют ИИ как инструмент, а не как того, кто думает и решает вместо них.

