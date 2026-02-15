Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов

Фото: AP

Инвесторы на рынке облигаций все больше обеспокоены тем, что крупнейшие мировые технологические компании будут продолжать накапливать долги для финансирования разработки сверхмощного искусственного интеллекта. Этот страх стимулирует стремительное возрождение рынка кредитных деривативов, где банки и фонды пытаются застраховаться от риска того, что Big Tech-корпорации станут менее способными обслуживать свои многомиллиардные обязательства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Кредитные дефолтные свопы (CDS) на облигации таких компаний, как Alphabet и Meta, еще год назад почти не торговались из-за высокой надежности этих эмитентов, однако сейчас они стали одними из самых активных контрактов на внебиржевом рынке США. Данные Depository Trust & Clearing Corp. свидетельствуют о том, что объем неисполненных контрактов на долг Alphabet уже достиг около 895 миллионов долларов, а на долг Meta – 687 миллионов долларов. Инвесторы опасаются, что по масштабам капитальных затрат "гиперскейлеры" превращаются в наиболее закредитованные структуры мира, что заставляет дилеров на Уолл-стрит котировать риски на суммы от 20 до 50 миллионов долларов для компаний, чьи облигации ранее считались безрисковыми.

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ

Грегори Питерс, со-главный инвестиционный директор PGIM Fixed Income, отмечает, что масштаб инвестиций в ИИ настолько гигантский, что это заставляет рынок задаваться вопросом о целесообразности открытого удержания таких долгов без страхования. Поскольку расходы на развитие технологий по прогнозам превысят 3 триллиона долларов, банки-андеррайтеры, финансирующие строительство центров обработки данных, все чаще покупают CDS для хеджирования собственных балансов, пока кредитные риски не будут распределены между другими игроками.

Рекордные заимствования и тревожные сигналы

Несмотря на растущие опасения, технологические гиганты пока не имеют проблем с привлечением средств: на этой неделе Alphabet успешно продала облигации на сумму 32 миллиарда долларов, включая 100-летние бумаги, на которые спрос в несколько раз превысил предложение.

В ЕС планируют создать систему обнаружения дронов на базе ИИ и антенн 5G

Однако аналитики Morgan Stanley ожидают, что объем заимствований гиперскейлеров в этом году подскочит до 400 миллиардов долларов по сравнению со 165 миллиардами в 2025 году. Сама Alphabet планирует направить на развитие ИИ около 185 миллиардов долларов только за один текущий год.

ЕС требует от Meta открыть WhatsApp для конкурирующих чат-ботов с ИИ: компания раскритиковала антимонопольный шаг Брюсселя