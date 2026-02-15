$42.990.00
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 14940 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 16443 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку Украины
14 февраля, 14:24 • 17073 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 17439 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
14 февраля, 12:18 • 17135 просмотра
путин может считать себя царем, но в реальности он раб войны - Зеленский
14 февраля, 11:01 • 14599 просмотра
В Китае заявили, что страна не вовлечена в войну между рф и Украиной и не имеет решающего влияния
14 февраля, 09:35 • 14976 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российских катера БК-16 и РЛС в Крыму
14 февраля, 08:57 • 14929 просмотра
Рубио: мы не знаем, серьезно ли россияне настроены закончить войну - они говорят, что да
Эксклюзив
14 февраля, 06:42 • 14363 просмотра
Регистрация Starlink для россиян - на сколько можно загреметь за решетку
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов

Киев • УНН

 • 198 просмотра

Инвесторы обеспокоены накоплением долгов технологическими компаниями для финансирования ИИ, что стимулирует возрождение рынка кредитных деривативов. Объем невыполненных контрактов на долг Alphabet достиг $895 млн, а Meta – $687 млн.

Гонка вооружений в сфере ИИ провоцирует бум кредитных деривативов среди технологических гигантов
Фото: AP

Инвесторы на рынке облигаций все больше обеспокоены тем, что крупнейшие мировые технологические компании будут продолжать накапливать долги для финансирования разработки сверхмощного искусственного интеллекта. Этот страх стимулирует стремительное возрождение рынка кредитных деривативов, где банки и фонды пытаются застраховаться от риска того, что Big Tech-корпорации станут менее способными обслуживать свои многомиллиардные обязательства. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Кредитные дефолтные свопы (CDS) на облигации таких компаний, как Alphabet и Meta, еще год назад почти не торговались из-за высокой надежности этих эмитентов, однако сейчас они стали одними из самых активных контрактов на внебиржевом рынке США. Данные Depository Trust & Clearing Corp. свидетельствуют о том, что объем неисполненных контрактов на долг Alphabet уже достиг около 895 миллионов долларов, а на долг Meta – 687 миллионов долларов. Инвесторы опасаются, что по масштабам капитальных затрат "гиперскейлеры" превращаются в наиболее закредитованные структуры мира, что заставляет дилеров на Уолл-стрит котировать риски на суммы от 20 до 50 миллионов долларов для компаний, чьи облигации ранее считались безрисковыми.

Пентагон мог использовать ИИ-инструмент во время операции против Мадуро - WSJ14.02.26, 12:59 • 11009 просмотров

Грегори Питерс, со-главный инвестиционный директор PGIM Fixed Income, отмечает, что масштаб инвестиций в ИИ настолько гигантский, что это заставляет рынок задаваться вопросом о целесообразности открытого удержания таких долгов без страхования. Поскольку расходы на развитие технологий по прогнозам превысят 3 триллиона долларов, банки-андеррайтеры, финансирующие строительство центров обработки данных, все чаще покупают CDS для хеджирования собственных балансов, пока кредитные риски не будут распределены между другими игроками.

Рекордные заимствования и тревожные сигналы

Несмотря на растущие опасения, технологические гиганты пока не имеют проблем с привлечением средств: на этой неделе Alphabet успешно продала облигации на сумму 32 миллиарда долларов, включая 100-летние бумаги, на которые спрос в несколько раз превысил предложение.

В ЕС планируют создать систему обнаружения дронов на базе ИИ и антенн 5G11.02.26, 18:24 • 3739 просмотров

Однако аналитики Morgan Stanley ожидают, что объем заимствований гиперскейлеров в этом году подскочит до 400 миллиардов долларов по сравнению со 165 миллиардами в 2025 году. Сама Alphabet планирует направить на развитие ИИ около 185 миллиардов долларов только за один текущий год.

ЕС требует от Meta открыть WhatsApp для конкурирующих чат-ботов с ИИ: компания раскритиковала антимонопольный шаг Брюсселя09.02.26, 13:28 • 3793 просмотра

Степан Гафтко

ЭкономикаТехнологии
Техника
Тренд
Alphabet Inc.
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты