Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 14442 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 16061 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24 • 16730 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 17232 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
14 лютого, 12:18 • 17033 перегляди
путін може вважати себе царем, але в реальності він раб війни - Зеленський
14 лютого, 11:01 • 14524 перегляди
У Китаї заявили, що країна не є залученою до війни між рф та Україною і не має вирішального впливу
14 лютого, 09:35 • 14951 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російських катера БК-16 та РЛС у Криму
14 лютого, 08:57 • 14904 перегляди
Рубіо: ми не знаємо, чи росіяни серйозно налаштовані закінчити війну - вони кажуть, що так
Ексклюзив
14 лютого, 06:42 • 14347 перегляди
Реєстрація Starlink для росіян - на скільки можна загриміти за грати
Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Інвестори занепокоєні накопиченням боргів технологічними компаніями для фінансування ШІ, що стимулює відродження ринку кредитних деривативів. Обсяг невиконаних контрактів на борг Alphabet сягнув $895 млн, а Meta – $687 млн.

Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів
Фото: AP

Інвестори на ринку облігацій дедалі більше занепокоєні тим, що найбільші світові технологічні компанії продовжуватимуть накопичувати борги для фінансування розробки надпотужного штучного інтелекту. Цей страх стимулює стрімке відродження ринку кредитних деривативів, де банки та фонди намагаються застрахуватися від ризику того, що Big Tech-корпорації стануть менш здатними обслуговувати свої багатомільярдні зобов’язання. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Кредитні дефолтні свопи (CDS) на облігації таких компаній, як Alphabet та Meta, ще рік тому майже не торгувалися через високу надійність цих емітентів, проте зараз вони стали одними з найактивніших контрактів на позабіржовому ринку США. Дані Depository Trust & Clearing Corp. свідчать про те, що обсяг невиконаних контрактів на борг Alphabet уже сягнув близько 895 мільйонів доларів, а на борг Meta – 687 мільйонів доларів. Інвестори побоюються, що за масштабами капітальних витрат "гіперскейлери" перетворюються на найбільш закредитовані структури світу, що змушує дилерів на Уолл-стріт котирувати ризики на суми від 20 до 50 мільйонів доларів для компаній, чиї облігації раніше вважалися безризиковими.

Грегорі Пітерс, співголовний інвестиційний директор PGIM Fixed Income, зазначає, що масштаб інвестицій у ШІ настільки гігантський, що це змушує ринок ставити питання про доцільність відкритого утримання таких боргів без страхування. Оскільки витрати на розвиток технологій за прогнозами перевищать 3 трильйони доларів, банки-андеррайтери, які фінансують будівництво центрів обробки даних, дедалі частіше купують CDS для хеджування власних балансів, поки кредитні ризики не будуть розподілені між іншими гравцями.

Рекордні запозичення та тривожні сигнали

Попри зростаючі побоювання, технологічні гіганти наразі не мають проблем із залученням коштів: цього тижня Alphabet успішно продала облігації на суму 32 мільярди доларів, включаючи 100-річні папери, на які попит у кілька разів перевищив пропозицію.

Проте аналітики Morgan Stanley очікують, що обсяг запозичень гіперскейлерів цього року підскочить до 400 мільярдів доларів порівняно зі 165 мільярдами у 2025 році. Сама Alphabet планує спрямувати на розвиток ШІ близько 185 мільярдів доларів лише за один поточний рік.

Степан Гафтко

