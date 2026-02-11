$43.090.06
Зеленський назвав території питанням наступних переговорів із США, очікує зустріч у "вівторок або середу"
У ПФУ пояснили, як маломобільним людям швидко поновити пенсію після призупинення виплат
Європарламент схвалив кредит для України на €90 млрд
Психолог пояснив, як працює концепція п'яти мов кохання у стосунках
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам'яті" на Олімпіаді-2026
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
Х-47М2 «Кинджал»

У ЄС планують створити систему виявлення дронів на базі ШІ та антен 5G

Київ • УНН

 • 10 перегляди

Європейська комісія пропонує загальноєвропейську систему виявлення дронів на основі ШІ з використанням 5G для захисту критичної інфраструктури. Ця ініціатива є відповіддю на інциденти з дронами та доповнить оборонний проєкт "стіни дронів" на кордоні з росією.

У ЄС планують створити систему виявлення дронів на базі ШІ та антен 5G

Європейська комісія запропонувала загальноєвропейську ініціативу зі створення системи виявлення дронів на основі штучного інтелекту з використанням передових радіоантен 5G, спрямовану на захист аеропортів, військових об’єктів та іншої критичної інфраструктури. Про це повідомляє Euractiv, пише УНН.

Деталі

Цей крок став відповіддю на серію проникнень дронів поблизу військових об’єктів у кількох країнах ЄС та неодноразові збої в роботі цивільних аеропортів, що спонукало єврокомісарку з питань технологічного суверенітету Генну Вірккунен представити в середу план дій ЄС щодо безпеки дронів і протидії їм.

План передбачає державно-приватні партнерства для розробки суверенних європейських технологій, здатних виявляти повітряні загрози та реагувати на них — технологій, які країни ЄС поки що не повністю опанували.

Ще у вересні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про плани створення масштабної протидронової "стіни дронів" уздовж східного кордону ЄС із росією.

Єврокомісія планує повну функціональність "стіни дронів" до кінця 2027 року - ЗМІ15.10.25, 15:04 • 3220 переглядiв

Середня ініціатива розглядається як цивільне доповнення до цього оборонного проєкту та передбачає розширення моніторингу дронів на об’єкти критичної інфраструктури по всьому ЄС.

Виступаючи на пресконференції напередодні запланованого на другий квартал 2026 року оголошення конкурсу заявок, Вірккунен заявила, що "Європа повинна розвивати власні рішення", щоб посилити свій суверенітет і безпеку.

Згідно з планом дій, радіоантени 5G нового покоління - які ще не набули широкого поширення в Європі — можуть бути налаштовані як радари, здатні визначати просторове розташування невідомих літальних об’єктів, зокрема дронів і повітряних куль.

Такі системи доповнюватимуть існуючі військові мережі повітряного спостереження, а не замінюватимуть їх.

Комісія планує оголосити конкурс заявок на розробку "суверенних європейських систем управління та контролю на основі ШІ".

Ініціатива об’єднає виконавчі органи ЄС, національні міністерства оборони та промисловість у скоординованих зусиллях — за моделлю попередніх спільних конкурсів зі створення стратегічних центрів навчання ШІ.

До участі також запросять Україну, що дозволить ЄС "вивчити уроки" її воєнного досвіду, зазначила Вірккунен.

Мережі з функцією сенсорики

Ключовим елементом пропозиції є технологія інтегрованого зондування та зв’язку (ISAC), яку наразі тестують у дослідницьких лабораторіях.

Запровадження ISAC у мережах 5G вимагатиме спрямування частини електричного струму, який використовують антени, на випромінювання додаткових радіохвиль, здатних виявляти об’єкти, що рухаються в зоні покриття, повідомив Euractiv високопосадовець ЄС.

Польща хоче створити власну стіну з дронів для протидії російській загрозі04.11.25, 09:40 • 21527 переглядiв

Мета - виявляти дрони, які не працюють у стандартних мережах 5G, не використовують зареєстровані SIM-картки та не пов’язані з операторами, зареєстрованими в Європейському агентстві з авіаційної безпеки.

У майбутньому мережі 6G можуть інтегрувати функції зондування безпосередньо в радіоінфраструктуру за замовчуванням, зазначається в плані дій.

Зменшення залежності від іноземних технологій

Ті ж посадовці ЄС припустили, що система дозволить Євросоюзу створити конкурентний продукт до рішень американських компаній, таких як Palantir, чиє програмне забезпечення для виявлення дронів на основі ШІ використовується в Україні для протидії російським атакам.

Посилюючи відповідь на зростаючі загрози з боку дронів, Комісія наголошує, що ЄС може спиратися на ключові промислові переваги. Посадовці повідомили Euractiv, що європейські виробники телекомунікаційного обладнання Ericsson і Nokia перебувають на передовій розробки технології ISAC.

Також вони відзначили наявність у ЄС провідних у світі центрів навчання моделей ШІ, які можуть бути використані для створення базових систем штучного інтелекту.

У межах плану дій Комісія також розглядає регуляторні зміни для адаптації до більш ворожого безпекового середовища.

Нещодавно запропонований Акт про цифрові мережі (DNA) дозволить у майбутніх стратегіях розподілу радіочастот ЄС резервувати окремий спектр для виявлення дронів — інтегруючи функції безпеки безпосередньо в телекомунікаційну систему Євросоюзу.

Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро06.02.26, 03:19 • 16680 переглядiв

Ольга Розгон

