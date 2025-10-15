Єврокомісія планує повну функціональність "стіни дронів" до кінця 2027 року - ЗМІ
Київ • УНН
Єврокомісія має на меті запустити "стіну дронів" до кінця 2026 року, а повна функціональність очікується до кінця 2027 року. Ця ініціатива є частиною дорожньої карти, спрямованої на підготовку блоку до потенційного нападу москви.
"Стіна дронів", згідно з проектом дорожньої карти Єврокомісії щодо оборони, має вийти на повну функціональність до кінця 2027 року, повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Йозвяк у X, пише УНН.
Згідно з проектом дорожньої карти Єврокомісії щодо оборони, "стіна дронів" має вийти на "початкову потужність" до кінця 2026 року та бути повністю функціональною до кінця 2027 року
Це, за повідомленням The Guardian, підтвердили і джерела AFP, відповідно до інформації яких ЄС наполягає на тому, щоб нова система захисту від дронів була повністю запущена та функціонувала до кінця 2027 року, у межах зусиль щодо стримування росії.
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вперше закликала створити "стіну дронів" для протидії москві минулого місяця, через кілька годин після того, як літаки НАТО збили російські безпілотні літальні апарати в Польщі.
Як повідомляється, початкова увага пропозиції була зосереджена на зміцненні східних прикордонних держав ЄС, але з того часу її було розширено після того, як таємничі дрони вразили низку країн далі на захід.
Чиновники повідомили AFP, що Брюссель хоче, щоб проєкт, який тепер називається "Європейська ініціатива з захисту від дронів" (European Drone Defence Initiative), "почав працювати до кінця 2026 року та повністю запрацював до кінця 2027 року".
Ця ініціатива є одним із кількох флагманських проектів ЄС, які будуть представлені Європейською комісією в четвер у межах дорожньої карти, спрямованої на підготовку блоку до потенційного нападу москви до 2030 року.
Очікується, що міністри оборони ЄС проведуть попередні обговорення дорожньої карти в середу ввечері, і чиновники хочуть, щоб лідери підтримали її на саміті наступного тижня.
Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg15.10.25, 14:46 • 2652 перегляди