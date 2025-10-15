Еврокомиссия планирует полную функциональность "стены дронов" к концу 2027 года - СМИ

$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
10:14 • 12972 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15406 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15893 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14961 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
08:03 • 15434 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15563 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
07:17 • 26590 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 26795 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13536 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Экстренные отключения света введены в ряде областей15 октября, 05:19 • 22695 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46656 просмотра
Аварийные отключения электроэнергии охватили больше областей: детали15 октября, 06:02 • 13774 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 22727 просмотра
Одесскую ГВА возглавит глава Днепропетровской ОВА Лысак - СМИ08:31 • 11567 просмотра
Тихая охота: какие грибы собирать в октябре и как не перепутать их с ядовитыми "двойниками"Photo11:45 • 7262 просмотра
Польша ликвидирует Центральное антикоррупционное бюро: почему это тревожный сигнал для НАБУ08:15 • 23047 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию07:08 • 26800 просмотра
Легендарные «ангелы» Victoria’s Secret снова на подиуме: когда и где смотреть шоуVideo15 октября, 05:50 • 46964 просмотра
Бренд Skims Ким Кардашьян представил трусики с накладными лобковыми волосамиPhoto15 октября, 00:05 • 57157 просмотра
Эмма Уотсон отдыхает в Пизе с неизвестным мужчиной после опровержения помолвкиPhoto14 октября, 13:19 • 36386 просмотра
Крыса остановила матч Уэльс-Бельгия: Куртуа и Де Брюйне были в эпицентре сюрреалистического действаPhoto14 октября, 13:05 • 38387 просмотра
Тейлор Свифт анонсирует документальный сериал о своем последнем туреPhoto13 октября, 15:39 • 45945 просмотра
16-летняя дочь Тайсона Фьюри обручилась: Пэрис Фьюри защитила выбор дочери13 октября, 15:15 • 49838 просмотра
Хранитель
Грибы
Бильд
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Фильм

Еврокомиссия планирует полную функциональность "стены дронов" к концу 2027 года - СМИ

Киев • УНН

 • 990 просмотра

Еврокомиссия намерена запустить "стену дронов" к концу 2026 года, а полная функциональность ожидается к концу 2027 года. Эта инициатива является частью дорожной карты, направленной на подготовку блока к потенциальному нападению москвы.

Еврокомиссия планирует полную функциональность "стены дронов" к концу 2027 года - СМИ

"Стена дронов", согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, должна выйти на полную функциональность до конца 2027 года, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.

Согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, "стена дронов" должна выйти на "начальную мощность" до конца 2026 года и быть полностью функциональной до конца 2027 года

- написал Йозвяк.

Это, по сообщению The Guardian, подтвердили и источники AFP, согласно информации которых ЕС настаивает на том, чтобы новая система защиты от дронов была полностью запущена и функционировала до конца 2027 года, в рамках усилий по сдерживанию россии.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые призвала создать "стену дронов" для противодействия москве в прошлом месяце, через несколько часов после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотные летательные аппараты в Польше.

Как сообщается, первоначальное внимание предложения было сосредоточено на укреплении восточных приграничных государств ЕС, но с тех пор оно было расширено после того, как таинственные дроны поразили ряд стран дальше на запад.

Чиновники сообщили AFP, что Брюссель хочет, чтобы проект, который теперь называется "Европейская инициатива по защите от дронов" (European Drone Defence Initiative), "начал работать до конца 2026 года и полностью заработал до конца 2027 года".

Эта инициатива является одним из нескольких флагманских проектов ЕС, которые будут представлены Европейской комиссией в четверг в рамках дорожной карты, направленной на подготовку блока к потенциальному нападению москвы до 2030 года. 

Ожидается, что министры обороны ЕС проведут предварительные обсуждения дорожной карты в среду вечером, и чиновники хотят, чтобы лидеры поддержали ее на саммите на следующей неделе.

Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg15.10.25, 14:46 • 2364 просмотра

Юлия Шрамко

Новости Мира
