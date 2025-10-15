Еврокомиссия планирует полную функциональность "стены дронов" к концу 2027 года - СМИ
Киев • УНН
Еврокомиссия намерена запустить "стену дронов" к концу 2026 года, а полная функциональность ожидается к концу 2027 года. Эта инициатива является частью дорожной карты, направленной на подготовку блока к потенциальному нападению москвы.
"Стена дронов", согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, должна выйти на полную функциональность до конца 2027 года, сообщил редактор "Радио Свобода" по вопросам Европы Рикард Йозвяк в X, пишет УНН.
Согласно проекту дорожной карты Еврокомиссии по обороне, "стена дронов" должна выйти на "начальную мощность" до конца 2026 года и быть полностью функциональной до конца 2027 года
Это, по сообщению The Guardian, подтвердили и источники AFP, согласно информации которых ЕС настаивает на том, чтобы новая система защиты от дронов была полностью запущена и функционировала до конца 2027 года, в рамках усилий по сдерживанию россии.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен впервые призвала создать "стену дронов" для противодействия москве в прошлом месяце, через несколько часов после того, как самолеты НАТО сбили российские беспилотные летательные аппараты в Польше.
Как сообщается, первоначальное внимание предложения было сосредоточено на укреплении восточных приграничных государств ЕС, но с тех пор оно было расширено после того, как таинственные дроны поразили ряд стран дальше на запад.
Чиновники сообщили AFP, что Брюссель хочет, чтобы проект, который теперь называется "Европейская инициатива по защите от дронов" (European Drone Defence Initiative), "начал работать до конца 2026 года и полностью заработал до конца 2027 года".
Эта инициатива является одним из нескольких флагманских проектов ЕС, которые будут представлены Европейской комиссией в четверг в рамках дорожной карты, направленной на подготовку блока к потенциальному нападению москвы до 2030 года.
Ожидается, что министры обороны ЕС проведут предварительные обсуждения дорожной карты в среду вечером, и чиновники хотят, чтобы лидеры поддержали ее на саммите на следующей неделе.
