Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg
Киев • УНН
Европейский Союз планирует запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне. План предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС, с целью совместного осуществления 40% оборонных закупок до конца 2027 года.
Амбициозный военный план ЕС предусматривает полную перестройку военного планирования, а также реализацию проектов противовоздушной обороны в ближайшие годы совместными усилиями.
Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.
Европейский Союз предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне. План будет представлен в четверг, 16 октября.
В рамках амбициозного пятилетнего плана речь идет о перевооружении континента и сдерживании России. Предложение предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС.
К концу 2027 года план предусматривает, что Европейский Союз будет осуществлять 40% своих оборонных закупок совместно. То есть более чем вдвое должен превышать текущий показатель.
В документе, о котором сообщает Bloomberg, указано в частности следующее:
Авторитарные государства все больше вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры переносят свое внимание на другие регионы мира
Прежде чем лидеры стран обсудят план на следующей неделе на саммите в Брюсселе, в ближайшие дни (как было выше указано, в четверг, 16 октября), могут быть внесены изменения.
Нидерланды обязались предоставить Украине 90 миллионов евро на дроны. Министр обороны Нидерландов, в заявлении 15 октября, подчеркнул необходимость разработки более эффективных методов уничтожения дронов, чем использование истребителей F-35.