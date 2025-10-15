$41.750.14
Комитет поддержал законопроект о "налоге на OLX"
Эксклюзив
10:14 • 12901 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 15366 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 15854 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 14931 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографика
Эксклюзив
08:03 • 15420 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 15554 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 26547 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактика
07:08 • 26755 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
15 октября, 06:15 • 13535 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg

Киев • УНН

 • 2342 просмотра

Европейский Союз планирует запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне. План предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС, с целью совместного осуществления 40% оборонных закупок до конца 2027 года.

Новый план сдерживания РФ: в Европе готовят совместное перевооружение дронами и ПВО - Bloomberg

Амбициозный военный план ЕС предусматривает полную перестройку военного планирования, а также реализацию проектов противовоздушной обороны в ближайшие годы совместными усилиями.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Подробности

Европейский Союз предложит запустить совместные проекты по беспилотникам и противовоздушной обороне. План будет представлен в четверг, 16 октября.

В рамках амбициозного пятилетнего плана речь идет о перевооружении континента и сдерживании России. Предложение предусматривает полную перестройку военного планирования и закупок ЕС.

К концу 2027 года план предусматривает, что Европейский Союз будет осуществлять 40% своих оборонных закупок совместно. То есть более чем вдвое должен превышать текущий показатель.

В документе, о котором сообщает Bloomberg, указано в частности следующее:

Авторитарные государства все больше вмешиваются в наши общества и экономики. Традиционные союзники и партнеры переносят свое внимание на другие регионы мира

- пишет Bloomberg.

Прежде чем лидеры стран обсудят план на следующей неделе на саммите в Брюсселе, в ближайшие дни (как было выше указано, в четверг, 16 октября), могут быть внесены изменения.

Напомним

Нидерланды обязались предоставить Украине 90 миллионов евро на дроны. Министр обороны Нидерландов, в заявлении 15 октября, подчеркнул необходимость разработки более эффективных методов уничтожения дронов, чем использование истребителей F-35.

Игорь Тележников

ПолитикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Европейский Союз
Брюссель