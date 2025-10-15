Нідерланди виділяють €90 млн на дрони для України
Київ • УНН
Нідерланди зобов'язалися надати Україні 90 мільйонів євро на дрони. Міністр оборони Нідерландів підкреслив необхідність розробки ефективніших методів знищення дронів, ніж використання винищувачів F-35.
Нідерланди пообіцяли 90 млн євро на дрони для України, пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс, прибувши на міністерську зустріч НАТО у Брюсселі, заявив, що НАТО має вчитися на вторгненнях дронів та знайти ефективніший спосіб їх знищення, ніж використання винищувачів F-35.
Він додав, що його країна "планує витратити 90 мільйонів євро (104,6 мільйона доларів) на дрони для України".
