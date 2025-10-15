Нидерланды выделяют €90 млн на дроны для Украины
Киев • УНН
Нидерланды обязались предоставить Украине 90 миллионов евро на дроны. Министр обороны Нидерландов подчеркнул необходимость разработки более эффективных методов уничтожения дронов, чем использование истребителей F-35.
Нидерланды пообещали 90 млн евро на дроны для Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.
Детали
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, прибыв на министерскую встречу НАТО в Брюсселе, заявил, что НАТО должно учиться на вторжениях дронов и найти более эффективный способ их уничтожения, чем использование истребителей F-35.
Он добавил, что его страна "планирует потратить 90 миллионов евро (104,6 миллиона долларов) на дроны для Украины".
