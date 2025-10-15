$41.750.14
Нидерланды выделяют €90 млн на дроны для Украины

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Нидерланды обязались предоставить Украине 90 миллионов евро на дроны. Министр обороны Нидерландов подчеркнул необходимость разработки более эффективных методов уничтожения дронов, чем использование истребителей F-35.

Нидерланды выделяют €90 млн на дроны для Украины

Нидерланды пообещали 90 млн евро на дроны для Украины, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, прибыв на министерскую встречу НАТО в Брюсселе, заявил, что НАТО должно учиться на вторжениях дронов и найти более эффективный способ их уничтожения, чем использование истребителей F-35.

Он добавил, что его страна "планирует потратить 90 миллионов евро (104,6 миллиона долларов) на дроны для Украины".

Юлия Шрамко

ПолитикаНовости Мира
Lockheed Martin F-35 Lightning II
НАТО
Брюссель
Нидерланды
Украина