Новий план стримування рф: у Європі готують спільне переозброєння дронами та ППО - Вloomberg

Європейський Союз планує запустити спільні проекти з безпілотників та протиповітряної оборони. План передбачає повну перебудову військового планування та закупівель ЄС, з метою спільного здійснення 40% оборонних закупівель до кінця 2027 року.
Амбітний військовий план ЄС передбачає повну перебудову військового планування, а також реалізацію проектів протиповітряної оборони у найближчі роки спільними зусиллями.
Європейський Союз запропонує запустити спільні проекти з безпілотників та протиповітряної оборони. План буде представлений у четвер, 16 жовтня.
У рамках амбітного п'ятирічного плану ідеться про переозброєння континенту та стримування росії. Пропозиція передбачає повну перебудову військового планування та закупівель ЄС.
До кінця 2027 року план передбачає, що Європейський Союз буде здійснювати 40% своїх оборонних закупівель спільно. Тобто більш ніж удвічі має перевищувати поточний показник.
У документі, про який повідомляє Bloomberg, вказано зокрема таке:
Авторитарні держави все більше втручаються в наші суспільства та економіки. Традиційні союзники та партнери переносять свою увагу на інші регіони світу
Перш ніж лідери країн обговорять план наступного тижня на саміті в Брюсселі, у найближчі дні (як було вище вказано, у четвер, 16 жовтня), можуть бути внесені зміни.
Нідерланди зобов'язалися надати Україні 90 мільйонів євро на дрони. Міністр оборони Нідерландів, у заяві 15 жовтня, підкреслив необхідність розробки ефективніших методів знищення дронів, ніж використання винищувачів F-35.