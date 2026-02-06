Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро
Київ • УНН
Фінляндія передає Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 43 мільйони євро, включаючи матеріали фінської оборонної промисловості. Загальна вартість оборонної допомоги від Фінляндії сягнула 3,2 мільярда євро.
Фінляндія передасть Україні 32-й пакет допомоги у вигляді військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни, інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що вартість переданої техніки становить близько 43 млн євро.
Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в рамках програми підтримки України. ... Загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонних матеріалів на суму 3,2 мільярда євро
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже подякував Фінляндії за надану допомогу.
Це другий військовий пакет Фінляндії цього року, і він дуже своєчасний. Він підтримує наших хоробрих чоловіків та жінок на передовій, які стримують наступ росії за мінусових температур. Непохитна солідарність та практичний внесок Фінляндії значно зміцнюють обороноздатність України та надсилають потужний сигнал єдності перед обличчям російської агресії
Він додав, що "з такими друзями, як фіни, ми віримо в силу наших спільних принципів миру, безпеки та свободи".
Нагадаємо
Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки.
Президент Фінляндії Стубб: росія окупувала менше ніж 1% України за 1000 днів війни, цілі війни не досягнуті22.12.25, 12:00 • 3631 перегляд