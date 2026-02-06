$43.170.02
51.030.08
ukenru
Ексклюзив
5 лютого, 15:05 • 21611 перегляди
"Проблеми будуть, але очікувати обвалу російського фронту, на жаль, не варто": експерт пояснив, що означає відключення Starlink для ворожої армії
Ексклюзив
5 лютого, 14:39 • 22240 перегляди
Кінець угоди ядерного стримування між рф та США: що змінюється у світовій безпеці та чи є загроза для світу та України
5 лютого, 13:04 • 22488 перегляди
Зеленський повідомив про повернення 157 українців додому у межах обміну після довгої паузиPhoto
5 лютого, 10:18 • 34984 перегляди
США, Україна та рф домовилися про обмін 314 полоненими - Віткофф
Ексклюзив
5 лютого, 10:05 • 69234 перегляди
Відновлення відкритих конкурсів на державні посади необхідне для отримання 50 млрд євро від ЄС - Шуляк
5 лютого, 09:53 • 29702 перегляди
Внесені в "білий список" Starlink працюють, а термінали росіян уже заблоковано - Федоров
5 лютого, 09:33 • 28484 перегляди
Сили оборони уразили інфраструктуру російського полігону "Капустін Яр" з використанням у тому числі "Фламінго" - Генштаб
5 лютого, 09:26 • 22377 перегляди
Генштаб підтвердив ураження логістичного хабу окупантів, пункту управління дронів підрозділу "Ахмата" на курщині
5 лютого, 09:20 • 15220 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
5 лютого, 07:22 • 14777 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро

Київ • УНН

 • 66 перегляди

Фінляндія передає Україні 32-й пакет військової допомоги на суму 43 мільйони євро, включаючи матеріали фінської оборонної промисловості. Загальна вартість оборонної допомоги від Фінляндії сягнула 3,2 мільярда євро.

Фінляндія надає Україні 32-й пакет військової допомоги на 43 мільйони євро

Фінляндія передасть Україні 32-й пакет допомоги у вигляді військової техніки. Про це повідомляє Міністерство оборони цієї країни, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що вартість переданої техніки становить близько 43 млн євро.

Пакет допомоги включає, серед іншого, матеріали, придбані у фінської оборонної промисловості в рамках програми підтримки України. ... Загалом Фінляндія вже поставила Україні оборонних матеріалів на суму 3,2 мільярда євро

- йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже подякував Фінляндії за надану допомогу.

Це другий військовий пакет Фінляндії цього року, і він дуже своєчасний. Він підтримує наших хоробрих чоловіків та жінок на передовій, які стримують наступ росії за мінусових температур. Непохитна солідарність та практичний внесок Фінляндії значно зміцнюють обороноздатність України та надсилають потужний сигнал єдності перед обличчям російської агресії

- написав Сибіга у соцмережі Х.

Він додав, що "з такими друзями, як фіни, ми віримо в силу наших спільних принципів миру, безпеки та свободи".

Нагадаємо

Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки.

Вадим Хлюдзинський

