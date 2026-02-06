$43.170.02
Эксклюзив
5 февраля, 15:05 • 21519 просмотра
"Проблемы будут, но ожидать обвала российского фронта, к сожалению, не стоит": эксперт объяснил, что означает отключение Starlink для вражеской армии
Эксклюзив
5 февраля, 14:39 • 22088 просмотра
Конец соглашения о ядерном сдерживании между рф и США: что меняется в мировой безопасности и есть ли угроза для мира и Украины
5 февраля, 13:04 • 22399 просмотра
Зеленский сообщил о возвращении 157 украинцев домой в рамках обмена после долгой паузыPhoto
5 февраля, 10:18 • 34879 просмотра
США, Украина и рф договорились об обмене 314 пленными - Уиткофф
Эксклюзив
5 февраля, 10:05 • 69123 просмотра
Восстановление открытых конкурсов на государственные должности необходимо для получения 50 млрд евро от ЕС - Шуляк
5 февраля, 09:53 • 29668 просмотра
Внесенные в "белый список" Starlink работают, а терминалы россиян уже заблокированы - Федоров
5 февраля, 09:33 • 28460 просмотра
Силы обороны поразили инфраструктуру российского полигона "Капустин Яр" с использованием в том числе "Фламинго" - Генштаб
5 февраля, 09:26 • 22369 просмотра
Генштаб подтвердил поражение логистического хаба оккупантов, пункта управления дронов подразделения "Ахмата" на курщине
5 февраля, 09:20 • 15211 просмотра
На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети - в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
5 февраля, 07:22 • 14770 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
публикации
Эксклюзивы
Нефть марки Brent

Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро

Киев • УНН

 • 8 просмотра

Финляндия передает Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 миллиона евро, включая материалы финской оборонной промышленности. Общая стоимость оборонной помощи от Финляндии достигла 3,2 миллиарда евро.

Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро

Финляндия передаст Украине 32-й пакет помощи в виде военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны этой страны, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что стоимость переданной техники составляет около 43 млн евро.

Пакет помощи включает, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины. ... В общей сложности Финляндия уже поставила Украине оборонных материалов на сумму 3,2 миллиарда евро

- говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поблагодарил Финляндию за оказанную помощь.

Это второй военный пакет Финляндии в этом году, и он очень своевременный. Он поддерживает наших храбрых мужчин и женщин на передовой, которые сдерживают наступление России при минусовых температурах. Непоколебимая солидарность и практический вклад Финляндии значительно укрепляют обороноспособность Украины и посылают мощный сигнал единства перед лицом российской агрессии

- написал Сибига в соцсети Х.

Он добавил, что "с такими друзьями, как финны, мы верим в силу наших общих принципов мира, безопасности и свободы".

Напомним

Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки.

Президент Финляндии Стубб: россия оккупировала менее 1% Украины за 1000 дней войны, цели войны не достигнуты22.12.25, 12:00 • 3631 просмотр

Вадим Хлюдзинский

Война в УкраинеЭкономикаНовости Мира
