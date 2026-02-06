Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро
Киев • УНН
Финляндия передает Украине 32-й пакет военной помощи на сумму 43 миллиона евро, включая материалы финской оборонной промышленности. Общая стоимость оборонной помощи от Финляндии достигла 3,2 миллиарда евро.
Финляндия передаст Украине 32-й пакет помощи в виде военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны этой страны, информирует УНН.
Детали
Отмечается, что стоимость переданной техники составляет около 43 млн евро.
Пакет помощи включает, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины. ... В общей сложности Финляндия уже поставила Украине оборонных материалов на сумму 3,2 миллиарда евро
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поблагодарил Финляндию за оказанную помощь.
Это второй военный пакет Финляндии в этом году, и он очень своевременный. Он поддерживает наших храбрых мужчин и женщин на передовой, которые сдерживают наступление России при минусовых температурах. Непоколебимая солидарность и практический вклад Финляндии значительно укрепляют обороноспособность Украины и посылают мощный сигнал единства перед лицом российской агрессии
Он добавил, что "с такими друзьями, как финны, мы верим в силу наших общих принципов мира, безопасности и свободы".
Напомним
Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки.
