Финляндия предоставляет Украине 32-й пакет военной помощи на 43 миллиона евро

Финляндия передаст Украине 32-й пакет помощи в виде военной техники. Об этом сообщает Министерство обороны этой страны, информирует УНН.

Отмечается, что стоимость переданной техники составляет около 43 млн евро.

Пакет помощи включает, среди прочего, материалы, приобретенные у финской оборонной промышленности в рамках программы поддержки Украины. ... В общей сложности Финляндия уже поставила Украине оборонных материалов на сумму 3,2 миллиарда евро

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига уже поблагодарил Финляндию за оказанную помощь.

Это второй военный пакет Финляндии в этом году, и он очень своевременный. Он поддерживает наших храбрых мужчин и женщин на передовой, которые сдерживают наступление России при минусовых температурах. Непоколебимая солидарность и практический вклад Финляндии значительно укрепляют обороноспособность Украины и посылают мощный сигнал единства перед лицом российской агрессии