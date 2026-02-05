Швеція вирішила виділити Україні 100 млн доларів енергетичної підтримки - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки, передає УНН.

Обговорили з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном російські удари по українській енергетиці. Детально поінформував про загальну ситуацію, відновлення і наші потреби. Подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити 100 млн доларів енергетичної підтримки

Крім того, Зеленський та Крістерссон говорили також про зміцнення ППО та захист критично важливих обʼєктів.

Країни Північної Європи і Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо. Продовжуємо координуватись і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку!