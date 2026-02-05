Швеция решила выделить Украине 100 млн долларов энергетической поддержки - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с премьером Швеции Ульфом Кристерссоном и поблагодарил за сегодняшнее решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки, передает УНН.

Обсудили с Премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном российские удары по украинской энергетике. Подробно проинформировал об общей ситуации, восстановлении и наших потребностях. Поблагодарил Швецию за сегодняшнее решение выделить 100 млн долларов энергетической поддержки

Кроме того, Зеленский и Кристерссон говорили также об укреплении ПВО и защите критически важных объектов.

Страны Северной Европы и Балтии очень нас поддерживают, и мы это чрезвычайно ценим. Продолжаем координироваться и в дипломатической работе, и я проинформировал Ульфа о трехсторонних переговорах в Абу-Даби и контактах с американской стороной. Спасибо за поддержку!