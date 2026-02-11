$43.090.06
Зеленский назвал территории вопросом следующих переговоров с США, ожидает встречу во "вторник или среду"
В ПФУ объяснили, как маломобильным людям быстро возобновить пенсию после приостановки выплат
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
В ЕС планируют создать систему обнаружения дронов на базе ИИ и антенн 5G

Киев • УНН

Европейская комиссия предлагает общеевропейскую систему обнаружения дронов на основе ИИ с использованием 5G для защиты критической инфраструктуры. Эта инициатива является ответом на инциденты с дронами и дополнит оборонный проект "стены дронов" на границе с россией.

В ЕС планируют создать систему обнаружения дронов на базе ИИ и антенн 5G

Европейская комиссия предложила общеевропейскую инициативу по созданию системы обнаружения дронов на основе искусственного интеллекта с использованием передовых радиоантенн 5G, направленную на защиту аэропортов, военных объектов и другой критической инфраструктуры. Об этом сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Этот шаг стал ответом на серию проникновений дронов вблизи военных объектов в нескольких странах ЕС и неоднократные сбои в работе гражданских аэропортов, что побудило еврокомиссара по вопросам технологического суверенитета Генну Вирккунен представить в среду план действий ЕС по безопасности дронов и противодействию им.

План предусматривает государственно-частные партнерства для разработки суверенных европейских технологий, способных выявлять воздушные угрозы и реагировать на них — технологий, которые страны ЕС пока не полностью освоили.

Еще в сентябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о планах создания масштабной противодроновой "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС с россией.

Средняя инициатива рассматривается как гражданское дополнение к этому оборонному проекту и предусматривает расширение мониторинга дронов на объекты критической инфраструктуры по всему ЕС.

Выступая на пресс-конференции накануне запланированного на второй квартал 2026 года объявления конкурса заявок, Вирккунен заявила, что "Европа должна развивать собственные решения", чтобы усилить свой суверенитет и безопасность.

Согласно плану действий, радиоантенны 5G нового поколения — которые еще не получили широкого распространения в Европе — могут быть настроены как радары, способные определять пространственное расположение неизвестных летательных объектов, в частности дронов и воздушных шаров.

Такие системы будут дополнять существующие военные сети воздушного наблюдения, а не заменять их.

Комиссия планирует объявить конкурс заявок на разработку "суверенных европейских систем управления и контроля на основе ИИ".

Инициатива объединит исполнительные органы ЕС, национальные министерства обороны и промышленность в скоординированных усилиях — по модели предыдущих совместных конкурсов по созданию стратегических центров обучения ИИ.

К участию также пригласят Украину, что позволит ЕС "извлечь уроки" ее военного опыта, отметила Вирккунен.

Сети с функцией сенсорики

Ключевым элементом предложения является технология интегрированного зондирования и связи (ISAC), которую сейчас тестируют в исследовательских лабораториях.

Внедрение ISAC в сетях 5G потребует направления части электрического тока, который используют антенны, на излучение дополнительных радиоволн, способных обнаруживать объекты, движущиеся в зоне покрытия, сообщил Euractiv высокопоставленный чиновник ЕС.

Цель - выявлять дроны, которые не работают в стандартных сетях 5G, не используют зарегистрированные SIM-карты и не связаны с операторами, зарегистрированными в Европейском агентстве по авиационной безопасности.

В будущем сети 6G могут интегрировать функции зондирования непосредственно в радиоинфраструктуру по умолчанию, отмечается в плане действий.

Уменьшение зависимости от иностранных технологий

Те же чиновники ЕС предположили, что система позволит Евросоюзу создать конкурентный продукт по отношению к решениям американских компаний, таких как Palantir, чье программное обеспечение для обнаружения дронов на основе ИИ используется в Украине для противодействия российским атакам.

Усиливая ответ на растущие угрозы со стороны дронов, Комиссия подчеркивает, что ЕС может опираться на ключевые промышленные преимущества. Чиновники сообщили Euractiv, что европейские производители телекоммуникационного оборудования Ericsson и Nokia находятся на передовой разработки технологии ISAC.

Также они отметили наличие в ЕС ведущих в мире центров обучения моделей ИИ, которые могут быть использованы для создания базовых систем искусственного интеллекта.

В рамках плана действий Комиссия также рассматривает регуляторные изменения для адаптации к более враждебной среде безопасности.

Недавно предложенный Акт о цифровых сетях (DNA) позволит в будущих стратегиях распределения радиочастот ЕС резервировать отдельный спектр для обнаружения дронов — интегрируя функции безопасности непосредственно в телекоммуникационную систему Евросоюза.

Ольга Розгон

