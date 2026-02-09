ЄС вимагає від Meta відкрити WhatsApp для конкуруючих чат-ботів з ШІ: компанія розкритикувала антимонопольний крок Брюсселя

Європейська комісія звернеться до Meta з проханням призупинити нові умови, які забороняють конкуруючим чат-ботам зі штучним інтелектом використовувати WhatsApp, реагуючи на побоювання, що американська компанія порушує антимонопольні правила блоку, пише УНН з посиланням на Politico.

Деталі

Виконавчий орган ЄС заявив, що надіслав Meta документ, у якому виклав свою стурбованість щодо поведінки американської технологічної компанії. Попередня думка Брюсселя полягає в тому, що Meta порушила антимонопольні правила ЄС, заборонивши стороннім помічникам зі штучним інтелектом доступ та взаємодію з користувачами в WhatsApp.

Виступаючи перед Bloomberg після оголошення, європейський комісар з питань конкуренції Тереза ​​Рібера наголосила, що рішення ЄС не є політичним і не мотивоване зосередженням на американських компаніях.

"У мене таке відчуття, що це не пов'язано з політикою, а пов'язано з добре функціонуючими ринками та захистом споживачів", – сказала вона, додавши, що компанії, які зловживають своєю ринковою владою, – це погана новина в кожній географічній зоні. "Це не гарна новина в Європі. Це не гарна новина в Сполучених Штатах", - зазначила вона.

У своїй заяві, опублікованій раніше, єврокомісар заявила, що вкрай важливо захистити інновації у сфері штучного інтелекту, яка є галуззю, що стрімко розвивається.

"Ось чому ми розглядаємо можливість швидкого запровадження тимчасових заходів щодо Meta, щоб зберегти доступ конкурентів до WhatsApp, поки триває розслідування, і уникнути того, щоб нова політика Meta завдала непоправної шкоди конкуренції в Європі", – сказала комісар ЄС.

Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово критикувала ЄС за те, що його антимонопольні правила, зокрема на цифрових платформах, спрямовані проти американських компаній, і спонукала ЄС пом’якшити свою позицію на тлі напружених торговельних відносин.

Наприкінці минулого року Єврокомісія розпочала розслідування щодо WhatsApp Business Solution – інструменту для бізнесу для спілкування з клієнтами – після аналогічного розслідування італійського антимонопольного органу. Італія наказала Meta припинити свою практику в грудні, але цей захід застосовувався лише в межах кордонів країни. Очікування щодо того, що Єврокомісія наслідуватиме цей приклад, зростали.

Розслідування зосереджено на нещодавно запровадженій Meta політиці, яка забороняє постачальникам штучного інтелекту використовувати WhatsApp Business Solution, коли штучний інтелект є основною пропонованою послугою.

ЄС розпочне антимонопольне розслідування проти Meta через використання ШІ в WhatsApp

"Єврокомісія має намір запровадити тимчасові заходи, щоб запобігти заподіянню серйозної та непоправної шкоди ринку цією зміною політики, за умови відповіді Meta та дотримання права на захист", – йдеться у заяві.

Meta розкритикувала міркування Єврокомісії, які натомість схвалили конкуруючі постачальники чат-ботів.

"Факти такі, що ЄС не має підстав втручатися в WhatsApp Business API, – заявив речник Meta, додавши, що споживачам доступно кілька варіантів штучного інтелекту. - Логіка Єврокомісії помилково передбачає, що WhatsApp Business API є ключовим каналом розповсюдження цих чат-ботів".

Марвін фон Хаген, головний виконавчий директор Interaction, яка надає одного з конкуруючих чат-ботів, високо оцінив рішення Єврокомісії.

"Втручання Єврокомісії може допомогти забезпечити необхідний захист для компаній, які розширюють межі технологій штучного інтелекту, гарантуючи, що успіх визначається заслугами, а не домінуванням на ринку, і що споживачі можуть скористатися реальним вибором та інноваційними послугами", – сказав він у заяві.