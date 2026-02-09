$43.050.09
ЕС требует от Meta открыть WhatsApp для конкурирующих чат-ботов с ИИ: компания раскритиковала антимонопольный шаг Брюсселя

Киев • УНН

 • 24 просмотра

Европейская комиссия обратится к Meta с просьбой приостановить новые условия, запрещающие конкурирующим чат-ботам с искусственным интеллектом использовать WhatsApp. Это связано с опасениями, что Meta нарушает антимонопольные правила блока.

ЕС требует от Meta открыть WhatsApp для конкурирующих чат-ботов с ИИ: компания раскритиковала антимонопольный шаг Брюсселя

Европейская комиссия обратится к Meta с просьбой приостановить новые условия, запрещающие конкурирующим чат-ботам с искусственным интеллектом использовать WhatsApp, реагируя на опасения, что американская компания нарушает антимонопольные правила блока, пишет УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Исполнительный орган ЕС заявил, что направил Meta документ, в котором изложил свою обеспокоенность по поводу поведения американской технологической компании. Предварительное мнение Брюсселя заключается в том, что Meta нарушила антимонопольные правила ЕС, запретив сторонним помощникам с искусственным интеллектом доступ и взаимодействие с пользователями в WhatsApp.

Выступая перед Bloomberg после объявления, европейский комиссар по вопросам конкуренции Тереза Рибера подчеркнула, что решение ЕС не является политическим и не мотивировано сосредоточением на американских компаниях.

"У меня такое ощущение, что это не связано с политикой, а связано с хорошо функционирующими рынками и защитой потребителей", – сказала она, добавив, что компании, злоупотребляющие своей рыночной властью, – это плохая новость в каждой географической зоне. "Это не хорошая новость в Европе. Это не хорошая новость в Соединенных Штатах", - отметила она.

В своем заявлении, опубликованном ранее, еврокомиссар заявила, что крайне важно защитить инновации в сфере искусственного интеллекта, которая является стремительно развивающейся отраслью.

"Вот почему мы рассматриваем возможность быстрого введения временных мер в отношении Meta, чтобы сохранить доступ конкурентов к WhatsApp, пока продолжается расследование, и избежать того, чтобы новая политика Meta нанесла непоправимый ущерб конкуренции в Европе", – сказала комиссар ЕС.

Администрация президента США Дональда Трампа неоднократно критиковала ЕС за то, что его антимонопольные правила, в частности на цифровых платформах, направлены против американских компаний, и побуждала ЕС смягчить свою позицию на фоне напряженных торговых отношений.

В конце прошлого года Еврокомиссия начала расследование в отношении WhatsApp Business Solution – инструмента для бизнеса для общения с клиентами – после аналогичного расследования итальянского антимонопольного органа. Италия приказала Meta прекратить свою практику в декабре, но эта мера применялась только в пределах границ страны. Ожидания относительно того, что Еврокомиссия последует этому примеру, росли.

Расследование сосредоточено на недавно введенной Meta политике, которая запрещает поставщикам искусственного интеллекта использовать WhatsApp Business Solution, когда искусственный интеллект является основной предлагаемой услугой.

ЕС начнет антимонопольное расследование против Meta из-за использования ИИ в WhatsApp04.12.25, 17:51 • 3692 просмотра

"Еврокомиссия намерена ввести временные меры, чтобы предотвратить причинение серьезного и непоправимого ущерба рынку этим изменением политики, при условии ответа Meta и соблюдения права на защиту", – говорится в заявлении.

Meta раскритиковала соображения Еврокомиссии, которые вместо этого одобрили конкурирующие поставщики чат-ботов.

"Факты таковы, что у ЕС нет оснований вмешиваться в WhatsApp Business API, – заявил представитель Meta, добавив, что потребителям доступно несколько вариантов искусственного интеллекта. - Логика Еврокомиссии ошибочно предполагает, что WhatsApp Business API является ключевым каналом распространения этих чат-ботов".

Марвин фон Хаген, главный исполнительный директор Interaction, которая предоставляет одного из конкурирующих чат-ботов, высоко оценил решение Еврокомиссии.

"Вмешательство Еврокомиссии может помочь обеспечить необходимую защиту для компаний, которые расширяют границы технологий искусственного интеллекта, гарантируя, что успех определяется заслугами, а не доминированием на рынке, и что потребители могут воспользоваться реальным выбором и инновационными услугами", – сказал он в заявлении.

Юлия Шрамко

