США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на частной встрече заявил, что любое соглашение с Ираном должно бессрочно ограничивать ядерную программу Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и два других источника, осведомленных в вопросе, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Трамп и другие критики ядерной сделки с Ираном 2015 года, заключенной администрацией Барака Обамы, считали "положения об окончании срока действия" одним из ее главных недостатков.

Мы начинаем с иранцев, исходя из предпосылки, что у них нет положений об ограничении срока действия соглашения. Независимо от того, заключим мы соглашение или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя надлежащим образом до конца своей жизни - цитируют источники издания Виткоффа.

Он также отметил, что в настоящее время переговоры США и Ирана сосредоточены на ядерных вопросах, но даже если соглашение будет достигнуто, администрация Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-ополчений.

По словам Виткоффа, на этом этапе США хотели бы, чтобы к переговорам присоединились и другие страны региона. При этом во время нынешних переговоров ключевыми вопросами являются способность Ирана обогащать уран и судьба уже имеющихся запасов обогащенного урана страны.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран возобновляет ядерную программу после ударов США. Это усиливает предположения о подготовке к новым военным ударам.

США и Иран возобновят ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана 26 февраля