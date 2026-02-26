США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios

$43.260.03
50.970.04
ukenru
25 февраля, 19:42 • 9340 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
Эксклюзив
25 февраля, 18:38 • 16841 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 17907 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
Эксклюзив
25 февраля, 17:40 • 16931 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 15940 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
Эксклюзив
25 февраля, 16:25 • 14698 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27511 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
25 февраля, 12:46 • 18365 просмотра
россия использует ядерные угрозы как политическое давление из-за провалов на фронте - Зеленский
25 февраля, 12:28 • 17678 просмотра
Командующего логистикой ВС ВСУ и начальника одного из областных СБУ задержали за коррупцию, изъято 320 тыс. долл. - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34550 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
3.2м/с
82%
758мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
САП и НАБУ разоблачили новую схему завладения государственными средствами в Минюсте25 февраля, 18:00 • 7358 просмотра
Переговоры по войне в Украине оказались сложнее, чем ожидали в США - Вэнс25 февраля, 18:05 • 5188 просмотра
Украина вышла из ряда соглашений СНГ, включая объединенную систему ПВО25 февраля, 18:56 • 12779 просмотра
Орбан усилил антиукраинскую риторику накануне выборов и блокирует помощь ЕС Киеву25 февраля, 21:05 • 4816 просмотра
Доля нефтегазовых доходов РФ в бюджете снизится до менее чем 20% в 2026 году - СВР21:27 • 4894 просмотра
публикации
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Эксклюзив
25 февраля, 13:55 • 27509 просмотра
После скандала с клиникой Odrex в Верховной Раде заговорили о реформе уголовной ответственности за медицинскую халатность
Эксклюзив
25 февраля, 12:01 • 34548 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 55657 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 65177 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 83209 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Музыкант
Рустем Умеров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Женева
Словакия
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 24054 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 27820 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 30888 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 33744 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 41839 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Дипломатка
The New York Times

США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios

Киев • УНН

 • 2 просмотра

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил, что любое соглашение с Ираном должно бессрочно ограничивать ядерную программу Тегерана. Это подчеркивает позицию администрации Трампа по иранской ядерной сделке.

США требуют бессрочного ядерного соглашения с Ираном - Axios

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф на частной встрече заявил, что любое соглашение с Ираном должно бессрочно ограничивать ядерную программу Тегерана. Об этом сообщает Axios со ссылкой на неназванного американского чиновника и два других источника, осведомленных в вопросе, информирует УНН.

Детали

Издание напоминает, что Трамп и другие критики ядерной сделки с Ираном 2015 года, заключенной администрацией Барака Обамы, считали "положения об окончании срока действия" одним из ее главных недостатков.

Мы начинаем с иранцев, исходя из предпосылки, что у них нет положений об ограничении срока действия соглашения. Независимо от того, заключим мы соглашение или нет, наша предпосылка такова: вы должны вести себя надлежащим образом до конца своей жизни

- цитируют источники издания Виткоффа.

Он также отметил, что в настоящее время переговоры США и Ирана сосредоточены на ядерных вопросах, но даже если соглашение будет достигнуто, администрация Трампа хотела бы провести дополнительные переговоры по иранской ракетной программе и поддержке прокси-ополчений.

По словам Виткоффа, на этом этапе США хотели бы, чтобы к переговорам присоединились и другие страны региона. При этом во время нынешних переговоров ключевыми вопросами являются способность Ирана обогащать уран и судьба уже имеющихся запасов обогащенного урана страны.

Напомним

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Иран возобновляет ядерную программу после ударов США. Это усиливает предположения о подготовке к новым военным ударам.

США и Иран возобновят ядерные переговоры в Женеве при посредничестве Омана 26 февраля23.02.26, 02:17 • 5924 просмотра

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Ядерное оружие
Соединённые Штаты
Иран