Передавал врагу локации техники Сил обороны в Славянске: задержан сотрудник Укрзализныци

В ЕС рассматривают 5 шагов для вступления Украины уже в 2027 году - Politico
9 февраля, 22:01 • 19233 просмотра
Гераскевич напомнил миру об убитых РФ атлетах с помощью портретов на шлеме: Зеленский поблагодарил украинского спортсмена
9 февраля, 20:00 • 29318 просмотра
ЕС готовит санкции против портов Грузии и Индонезии за сотрудничество с "теневым флотом" рф - СМИ
9 февраля, 19:32 • 26945 просмотра
Вторник и среда, из-за низких температур, пройдут в сложных графиках - Шмыгаль
9 февраля, 18:49 • 25231 просмотра
Зеленский заявил, что документы по гарантиям безопасности готовы
9 февраля, 18:25 • 21593 просмотра
ЕС готовит ряд вариантов закрепления членства Украины в будущем мирном соглашении - СМИ
Эксклюзив
9 февраля, 16:18 • 19222 просмотра
Киев получил 9 МВт резервных электромощностей: что это дает городу и насколько этого хватит
Эксклюзив
9 февраля, 15:20 • 20004 просмотра
Антидепрессанты без мифов: что это за лекарства, кому они действительно нужны и почему их не стоит бояться
9 февраля, 08:22 • 30339 просмотра
Ближайшая ночь в Украине похоже завершит период "лютой стужи" - синоптик
9 февраля, 07:43 • 48803 просмотра
ЕС готовится к насыщенной дипломатической неделе со встречей лидеров, Федоровым и Зеленским - Politico
Самый кассовый фильм студии A24: "Марти Суприм" Тимоти Шаламе возглавил мировые сборы10 февраля, 02:57 • 4332 просмотра
Япония присоединится к инициативе НАТО PURL для поддержки Украины вооружением10 февраля, 04:59 • 17072 просмотра
Администрация Трампа отменяет ключевую политику ограничения выбросов в рамках масштабного пересмотра экологических норм10 февраля, 05:20 • 3826 просмотра
Генштаб обновил данные о потерях РФ: за сутки ликвидировано почти тысячу оккупантов и 33 артсистемыPhoto06:01 • 11113 просмотра
Молотком и топором убил пятерых человек в месте проживания переселенцев: в Ровенской области задержали 72-летнего мужчинуPhotoVideo08:49 • 10642 просмотра
В Украине работает Defence City: первый резидент, налоговые льготы и подводные камни9 февраля, 14:55 • 28702 просмотра
НСЗУ снова заключила контракт со скандальной клиникой "Одрекс": в чем риски для пациентов9 февраля, 12:30 • 36817 просмотра
Цветочный символизм – как выбрать букет со смыслом на День влюбленныхPhoto8 февраля, 07:00 • 74856 просмотра
День святого Валентина без банальностей: оригинальные идеи для подарковPhoto7 февраля, 07:00 • 96360 просмотра
Браков с 14 лет не будет - соответствующую поправку не будут вносить в гражданский кодекс: почему передумали и что о ней говорят специалистыPhoto
Эксклюзив
6 февраля, 14:41 • 111457 просмотра
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Никол Пашинян
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Днепропетровская область
Запорожская область
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00 • 14149 просмотра
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48 • 15938 просмотра
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11 • 16234 просмотра
Bad Bunny выступил на Супербоуле, Трамп назвал шоу "пощечиной стране"PhotoVideo9 февраля, 06:52 • 42525 просмотра
МАЙОРОВА рассказала о быстрорастущем новообразовании в груди: певица уверяет — доброкачественное и без угрозы жизниPhoto6 февраля, 17:59 • 44706 просмотра
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Шахед-136
Фильм

Передавал врагу локации техники Сил обороны в Славянске: задержан сотрудник Укрзализныци

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Контрразведка СБУ задержала сотрудника Укрзализныци в Донецкой области, который передавал врагу информацию о расположении тяжелой техники ВСУ. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.

Передавал врагу локации техники Сил обороны в Славянске: задержан сотрудник Укрзализныци

Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Детали

Как установило расследование, фигурант отслеживал для врага расположение тяжелой техники Сил обороны, по которой, по имеющейся информации, оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары.

Чтобы выявить координаты военных объектов, злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую общину и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск

- говорится в сообщении.

Собранные сведения он накапливал на собственном смартфоне и передавал своему знакомому, который был "связным" с российскими спецслужбистами.

Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его и задержали по месту жительства.

Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности на Краматорском направлении.

Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Банкир-агент фсб сливал врагу данные воинов Сил обороны: ему грозит пожизненное09.02.26, 12:06 • 3036 просмотров

Ольга Розгон

Техника
Обыск
Военное положение
Война в Украине
Донецкая область
Славянск
Украинская железная дорога
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Краматорск