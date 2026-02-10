Передавал врагу локации техники Сил обороны в Славянске: задержан сотрудник Укрзализныци
Киев • УНН
Контрразведка СБУ задержала сотрудника Укрзализныци в Донецкой области, который передавал врагу информацию о расположении тяжелой техники ВСУ. Злоумышленнику грозит до 8 лет заключения.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского информатора. Им оказался 33-летний работник регионального филиала АО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.
Детали
Как установило расследование, фигурант отслеживал для врага расположение тяжелой техники Сил обороны, по которой, по имеющейся информации, оккупанты готовили ракетно-бомбовые удары.
Чтобы выявить координаты военных объектов, злоумышленник в нерабочее время пешком обходил прифронтовую общину и отслеживал места сосредоточения личного состава и техники украинских войск
Собранные сведения он накапливал на собственном смартфоне и передавал своему знакомому, который был "связным" с российскими спецслужбистами.
Сотрудники СБУ разоблачили информатора, задокументировали его и задержали по месту жительства.
Также Служба безопасности провела мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности на Краматорском направлении.
Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
Сейчас следователи Службы безопасности сообщили информатору о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
