Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту

$42.060.13
49.000.23
ukenru
14:55 • 930 перегляди
У бою на східному напрямку загинув український пілот Су-27 Євгеній Іванов
Ексклюзив
14:34 • 2488 перегляди
Даний документ дійсно є унікальним, не в хорошому розумінні цього слова: експерт про оновлену Стратегію нацбезпеки США
13:22 • 9902 перегляди
Час кругової поруки закінчився і час мовчання теж: Генпрокурор Кравченко анонсував повну перевірку всіх дитячих будинків по країні
Ексклюзив
13:00 • 17220 перегляди
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
12:25 • 18657 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
11:28 • 14593 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 23147 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 12728 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 12881 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 12738 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
1.2м/с
85%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шестеро людей поранено внаслідок 615 ударів окупантів по Запорізькій області8 грудня, 05:46 • 3576 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo8 грудня, 06:54 • 16666 перегляди
Війська рф атакували дронами Фастів на Київщині: показали наслідкиPhoto8 грудня, 07:35 • 4782 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 8 грудня, 08:22 • 18189 перегляди
У підрозділах рф загиблих на Покровському напрямку масово оформлюють як "СЗЧ" - "Атеш"09:29 • 14780 перегляди
Публікації
Викрадені росією діти: правда, що пролунала на весь світ
Ексклюзив
13:00 • 17216 перегляди
Відкликана ліцензія Odrex: чому клініка приховує від МОЗ медичну документацію
Ексклюзив
12:25 • 18652 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 23146 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30235 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 71922 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Дональд Трамп
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Лондон
Велика Британія
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
8 грудня, 08:10 • 30235 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 52926 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 63182 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 63988 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 78085 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
The Hill
Ракетний комплекс "Панцир"

Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Біля узбережжя єгипетського міста Олександрія виявили стародавній прогулянковий корабель, що відповідає опису грецького історика Страбона. Судно лежало 7 метрів під водою та 1,5 метра під осадом біля затопленого острова Антіродос.

Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту
Фото: Hilti Foundation

Біля узбережжя єгипетського міста Олександрія знайшли стародавній прогулянковий корабель, який відповідає опису грецького історика Страбона, що жив у I столітті до н.е. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Корабель виявили біля затопленого острова Антіродос, який був частиною великого порту Олександрії. Дослідження проводилися Європейським інститутом підводної археології (IEASM) під керівництвом Франка Годдіо, запрошеного професора морської археології Оксфордського університету.

Стародавній корабель лежав 7 метрів під водою і 1,5 метра під осадом. Спочатку вчені вирішили, що то було два кораблі, адже конструкція їм здалась "дуже дивною".

Після серії землетрусів і цунамі порт і частини стародавнього узбережжя занурилися під воду, поглинувши палаци, кораблі та інші будівлі - йдеться в результатах дослідження.

Хоча дослідження затонулого корабля ще перебуває на початковій стадії, воно обіцяє відкрити нові відомості про "життя, релігію, розкіш і розваги" на водних шляхах Єгипту періоду раннього римського панування, заявили вчені. Водночас корабель було вирішено залишити під водою, оскільки цього вимагають правила ЮНЕСКО.

Єгипет повідомив про передачу владою США 36 вкрадених історичних артефактів07.11.25, 15:59 • 3223 перегляди

Євген Устименко

КультураНовини Світу
ЮНЕСКО
The Guardian
Олександрія