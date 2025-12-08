Археологи знайшли біля узбережжя Олександрії стародавній прогулянковий корабель часів Давнього Єгипту
Київ • УНН
Біля узбережжя єгипетського міста Олександрія виявили стародавній прогулянковий корабель, що відповідає опису грецького історика Страбона. Судно лежало 7 метрів під водою та 1,5 метра під осадом біля затопленого острова Антіродос.
Біля узбережжя єгипетського міста Олександрія знайшли стародавній прогулянковий корабель, який відповідає опису грецького історика Страбона, що жив у I столітті до н.е. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
Корабель виявили біля затопленого острова Антіродос, який був частиною великого порту Олександрії. Дослідження проводилися Європейським інститутом підводної археології (IEASM) під керівництвом Франка Годдіо, запрошеного професора морської археології Оксфордського університету.
Стародавній корабель лежав 7 метрів під водою і 1,5 метра під осадом. Спочатку вчені вирішили, що то було два кораблі, адже конструкція їм здалась "дуже дивною".
Після серії землетрусів і цунамі порт і частини стародавнього узбережжя занурилися під воду, поглинувши палаци, кораблі та інші будівлі - йдеться в результатах дослідження.
Хоча дослідження затонулого корабля ще перебуває на початковій стадії, воно обіцяє відкрити нові відомості про "життя, релігію, розкіш і розваги" на водних шляхах Єгипту періоду раннього римського панування, заявили вчені. Водночас корабель було вирішено залишити під водою, оскільки цього вимагають правила ЮНЕСКО.
Єгипет повідомив про передачу владою США 36 вкрадених історичних артефактів07.11.25, 15:59 • 3223 перегляди