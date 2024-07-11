Бывший Главком Валерий Залужный заявил, что вручил копии верительных грамот и приступил к исполнению обязанностей посла в Великобритании, а также назвал главный приоритет в своей деятельности, передает УНН.

"Продолжаю служить Украине. Приступил к исполнению обязанностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Вручил копии верительных грамот Вице-маршалу дипломатического корпуса, аккредитованного при Королевском дворце, руководительнице структурного подразделения по вопросам протокола Форин Офиса Виктории Басби", - сообщил Залужный в Telegram.

Он также отметил, что победа Украины в войне с российским агрессором остается главным приоритетом его деятельности и деятельности Посольства.

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