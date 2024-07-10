Бывший Главком Валерий Залужный приступил к исполнению своих обязанностей в должности посла Украины в Великобритании 10 июля.
Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 10 июля, начал свою работу в должности посла в Великобритании. Эту информацию Суспільному подтвердили информированные источники, передает УНН.
По данным СМИ, у Залужного сегодня был первый рабочий день в Лондоне. Других деталей не приводится.
Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии10 июля 2024, 08:48 • 61085 просмотров
Напомним
9 мая этого года президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.