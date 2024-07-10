Экс-главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный сегодня, 10 июля, начал свою работу в должности посла в Великобритании. Эту информацию Суспільному подтвердили информированные источники, передает УНН.

По данным СМИ, у Залужного сегодня был первый рабочий день в Лондоне. Других деталей не приводится.

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Напомним

9 мая этого года президент Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.