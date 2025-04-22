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Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

Киев • УНН

 • 30 просмотра

В Западной Африке ученые засняли, как дикие шимпанзе собираются вместе, чтобы полакомиться алкогольными плодами. Они делятся фруктами, как люди на застольях, укрепляя социальные связи.

Британские ученые засняли "алковечеринку" шимпанзе, лакомившихся ферментированными фруктами

Британским ученым удалось снять на видео "посиделки" диких шимпанзе в Западной Африке, которые собрались компанией, чтобы полакомиться алкогольными плодами хлебного дерева и "поймать кайф". Приматы собрались в компании и делились вкусностями так же, как делают люди, устраивая застолье. Об этом сообщает УНН со ссылкой на издание The Guardian.

Детали

Исследователи под руководством ученых из Университета Эксетера в Великобритании сняли на видео "вечеринку" шимпанзе, которые делились ферментированными плодами африканского хлебного дерева в национальном парке Кантанхез в Гвинее-Бисау.

Мы знаем, что употребление алкоголя приводит к высвобождению дофамина и эндорфинов и, как следствие, ощущению счастья и расслабления. Мы также знаем, что совместное использование алкоголя, в частности через такие традиции, как застолье, помогает формировать и укреплять социальные связи. А теперь мы еще и то, что дикие шимпанзе едят и делятся фруктами с содержанием этанола похожим образом

- рассказала Анна Боуленд из Центра экологии и охраны природы в Пенринском кампусе Эксетера в Корнуолле.

Для наблюдений ученые использовали камеры, активируемые движением. Благодаря этому оборудованию исследователям удалось 10 раз зафиксировать, как шимпанзе устраивают "посиделки" с ферментированными фруктами.

Ученые также проверили фрукты на содержание алкоголя. Самый высокий найденный уровень был эквивалентом 0,61% алкоголя.

В природе распространено употребление алкоголя, поскольку практически во всех экосистемах есть этанол - исследование30.10.24, 11:54 • 109298 просмотров

Хотя уровень алкоголя относительно низкий, шимпанзе употребляли много таких фруктов, поэтому могли получить достаточное количество алкоголя, эквивалентное употреблению легкого пива.

Шимпанзе не делятся едой все время, поэтому такое поведение с ферментированными фруктами может быть важным

- сказал Кимберли Хокингс из Университета Эксетера.

Кадры, на которых человекообразные обезьяны едят ферментированные плоды хлебного дерева, побуждают исследователей искать ответ на вопрос, могут ли они пролить свет на происхождение традиционного для людей пиршества.

Напомним

Ранее стало известно, что ученым в Индонезии удалось зафиксировать, что орангутанги научились самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения.

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование13.03.25, 13:00 • 130418 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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