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В Індонезії орангутан навчився самостійно лікувати поранення, використовучи цілющі рослини

В Індонезії орангутан навчився самостійно лікувати поранення, використовучи цілющі рослини

Київ • УНН

 • 101830 перегляди

Поранений орангутанг на ім'я Ракус наносив пасту, виготовлену з листя і стебла протизапальної та антибактеріальної рослини під назвою Акар Кунінг, щоб загоїти велику рану на щоці. Це перший випадок, коли вчені зафіксували, що тварина в дикій природі лікує травму за допомогою лікарської рослини.

В Індонезії вчені спостерігали за пораненим орангутаном, який займався самолікуванням, використовуючи пасту з рослин, щоб загоїти велику рану на щоці. Про це пише УНН з посиланням на ВВС.

Деталі

Вчені вперше зафіксували тварину в дикій природі, яка лікувала травму за допомогою лікарської рослини. Орангутан на ім'я Ракус прикладав рослинну припарку до рани на щоці, а за місяць рана закрилася і зажила. Це випадок був описаний в науковому журналі Scientific Reports.

Дослідницька група помітила Ракуса з великою раною на щоці в червні 2022 року в індонезійському національному парку Гунунг Лейзер. Вони міг бути поранений у боротьбі з самцями-суперниками. Потім команда побачила, як Ракус жував стебло і листя рослини під назвою Акар Кунінг - протизапальної та антибактеріальної рослини, яка також використовується для лікування малярії та діабету. Він кілька разів наносив рідину на щоку протягом семи хвилин. Потім Ракус намастив рану пережованим листям, поки вона не була повністю закрита. Він продовжував харчуватися рослиною понад 30 хвилин.

Паста і листя, схоже, зробили свою справу - дослідники не побачили жодних ознак інфекції, і рана закрилася протягом п'яти днів.

Вчені вважають, що така поведінка може походити від спільного предка людей і людиноподібних мавп.

Вони наші найближчі родичі, і це ще раз вказує на те, що ми з ними схожі. Ми більше схожі, ніж відрізняємося

- сказала біолог, доктор Ізабелла Лаумер з Інституту Макса Планка в Німеччині, провідний автор дослідження.

Вчені дійшли висновку, що Ракус знав, що застосовує ліки, оскільки орангутанги дуже рідко їдять саме цю рослину, а також через тривалість лікування.

Дослідники також бачили, що Ракус відпочивав набагато довше, ніж зазвичай - більше половини дня - і припускають, що він намагався відновитися після травми.

Додамо

Вченим вже було відомо, що людиноподібні мавпи використовують медицину для самолікування.

У 1960-х роках біолог Джейн Гудолл бачила ціле листя у фекаліях шимпанзе, а інші дослідники задокументували, як людиноподібні мавпи ковтали листя з лікувальними властивостями. Але вони ніколи не бачили, щоб дика тварина прикладала рослину до рани.

Доктор Лаумер каже, що цілком можливо, що Ракус вперше застосував такий спосіб лікування.

Можливо, він випадково торкнувся рани пальцем, на якому була рослина. А потім, оскільки рослина має досить потужні знеболюючі речовини, він міг відчути негайне полегшення болю, що змусило його застосовувати її знову і знову

- каже вона.

Тепер дослідники будуть уважно спостерігати за іншими орангутанами, щоб побачити, чи зможуть вони виявити такі ж медичні навички, які продемонстрував Ракус.

Какаду пройшли тест, який раніше успішно склали шимпанзе14.02.23, 03:22 • 708419 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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