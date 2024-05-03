В Индонезии орангутан научился самостоятельно лечить ранения, используя целебные растения

В Индонезии ученые наблюдали за раненым орангутаном, который занимался самолечением, используя пасту из растений, чтобы заживить большую рану на щеке. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Ученые впервые зафиксировали животное в дикой природе, которое лечило травму с помощью лекарственного растения. Орангутан по имени Ракус прикладывал растительную припарку к ране на щеке, а через месяц рана закрылась и зажила. Это случай был описан в научном журнале Scientific Reports.

Исследовательская группа заметила Ракуса с большой раной на щеке в июне 2022 года в индонезийском национальном парке Гунунг Лейзер. Они могли быть ранены в борьбе с самцами-соперниками. Затем команда увидела, как Ракус жевал стебель и листья растения под названием Акар Кунинг - противовоспалительного и антибактериального растения, которое также используется для лечения малярии и диабета. Он несколько раз наносил жидкость на щеку в течение семи минут. Затем Ракус намазал рану пережеванными листьями, пока она не была полностью закрыта. Он продолжал питаться растением более 30 минут.

Паста и листья, похоже, сделали свое дело - исследователи не увидели никаких признаков инфекции, и рана закрылась в течение пяти дней.

Ученые считают, что такое поведение может происходить от общего предка людей и человекообразных обезьян.

Они наши ближайшие родственники, и это еще раз указывает на то, что мы с ними похожи. Мы больше похожи, чем отличаемся - сказала биолог, доктор Изабелла Лаумер из Института Макса Планка в Германии, ведущий автор исследования.

Ученые пришли к выводу, что Ракус знал, что применяет лекарство, поскольку орангутанги очень редко едят именно это растение, а также из-за длительности лечения.

Исследователи также видели, что Ракус отдыхал гораздо дольше, чем обычно - более половины дня - и предполагают, что он пытался восстановиться после травмы.

Добавим

Ученым уже было известно, что человекообразные обезьяны используют медицину для самолечения.

В 1960-х годах биолог Джейн Гудолл видела целые листья в фекалиях шимпанзе, а другие исследователи задокументировали, как человекообразные обезьяны глотали листья с лечебными свойствами. Но они никогда не видели, чтобы дикое животное прикладывало растение к ране.

Доктор Лаумер говорит, что вполне возможно, что Ракус впервые применил такой способ лечения.

Возможно, он случайно коснулся раны пальцем, на котором было растение. А затем, поскольку растение имеет достаточно мощные обезболивающие вещества, он мог почувствовать немедленное облегчение боли, что заставило его применять его снова и снова - говорит она.

Теперь исследователи будут внимательно наблюдать за другими орангутанами, чтобы увидеть, смогут ли они проявить такие же медицинские навыки, которые продемонстрировал Ракус.

Какаду прошли тест, который ранее успешно сдали шимпанзе