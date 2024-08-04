Сотни людей вышли на улицы Великобритании, протестуя против иммигрантов. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

В субботу несколько британских городов стали эпицентром жестоких беспорядков, в результате которых пострадали полицейские и был нанесен значительный ущерб имуществу.

Сотни протестующих, выступающих против иммиграции, приняли участие в беспорядках, вспыхнувших после распространения ложной информации в социальных сетях. Согласно этим фейковым сообщениям, подозреваемый в нападении с ножом, которое произошло в понедельник, был радикальным мусульманским мигрантом.

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