Правительство Великобритании заказало у компании Thales UK «значительное количество» легких многоцелевых ракет (LMM) для своих вооруженных сил. Сотни из ракет будут переданы Украине. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны Британии, передает УНН.

Детали

Как сообщается, заказ стоимостью 176 миллионов фунтов стерлингов оснастит имеющиеся и будущие средства ПВО малой дальности для британской армии, такие как боевые машины Stormer, и будет осуществляться с помощью морской противоповерхностной ракетной системы Martlet Королевского флота, которая будет разворачиваться с вертолетов Wildcat.

LMM весит всего 13 кг, впрочем может обеспечить высокоточную защиту от таких угроз, как беспилотники, вертолеты, другие самолеты и небольшие, быстрые морские цели.

Сотни LMM также были подарены Украине, которая борется за отражение незаконного российского вторжения, начавшегося в феврале 2022 года - говорится в заявлении министерства обороны Великобритании.

Дополнение

Издание Politico сообщило, что Великобритания и Германия заключили пакт об оборонном сотрудничестве для усиления безопасности Европы и поддержки Украины на фоне возможного переизбрания Дональда Трампа президентом США на выборах в ноябре.