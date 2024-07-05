Лидер британской Лейбористской партии Кир Стармер официально стал премьер-министром Великобритании после аудиенции с королем Карлом III в Букингенском дворце в пятницу, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

"Кир Стармер только что официально стал премьер-министром после аудиенции с королем в Букингемском дворце", - говорится в сообщении.

Кир Стармер прибыл во дворец в небольшой колонне машин. Он встретился с королем, чтобы получить официальное приглашение сформировать правительство.

"На улице даже дождь прекратился на несколько минут, когда он прибыл во дворец", - пишет издание.

Стармера уже сфотографировали, когда он уходил со встречи с королем. Теперь запланировано его заявление.

"Не такой долгий путь до Даунинг-стрит, но лидеру Лейбористской партии понадобилось 14 лет, чтобы туда добраться", - указывает издание.

Дополнение

После завершения голосования на выборах в Британии быстро стало понятно, что лейбористы сэра Кира Стармера идут к убедительной победе, а экзит-пол указывает на значительную потерю мест консерваторами.

Поскольку сейчас объявлены результаты по всем округам, кроме двух, лейбористы получили 412 мест - результат, сравнимый с триумфом Тони Блэра в 1997 году, пишет издание.