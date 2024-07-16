Тысячи украинских беженцев, которые пробуют найти убежище в Британии после полномасштбаного вторжения рф, оказываются под угрозой остаться без крова; кроме того - могут подвергаться эксплуатации. Пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Украинские беженцы подвергаются риску в Великобритании, - есть проблема бездомности и эксплуатации. Об этом говорится в отчете, который обнародовал британский Красный Крест.

С одной стороны, есть факт того, что правительство Великобритании обеспечивает спасение семей, ищущих убежище. Однако некоторые украинцы столкнулись с недостатками в процедурах обеспечения безопасности; отсутствием достаточной подготовки и поддержки принимающей стороны.

Согласно данным отчета, в 2022 году более 9 000 из около 200 000 семей, размещенных в Великобритании, оказались под угрозой бездомности. Часто это происходит из-за разрыва отношений с принимающими семьями и трудностей с доступом к рынку частного жилья.

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Важный вывод: украинцы в четыре раза чаще, чем население Британии в целом, становятся бездомными.

Справка



С февраля 2022 года по середину июня 2024 года из Украины в среднем приезжало 379 человек в неделю.

Два корабля, используемые в Глазго и Эдинбурге для размещения 2465 человек в период с июля 2022 по июль 2023 года, были раскритикованы за непригодность из-за отсутствия кухонных помещений и невозможности разместить украинских гостей. – пишет The Guardian.

Тревожные примеры отчета "В поисках безопасного дома" включают следующее:

Одна украинка, которая подала заявки во все 65 жилищных ассоциаций Глазго, прежде чем нашла жилье ..



Одна семья, участвовавшая в программе семейного размещения, в которой три поколения людей делили одну кровать…



Некоторые люди, которых принимающие семьи по первому требованию сделали бездомными, в итоге спали на улице.



Одну женщину попросили уйти в полночь, и она спала на пляже со своими вещами – говорится в документе.

Красный Крест призывает к улучшению механизмов защиты схем размещения, а также к тому, чтобы правительство опиралось на положительную практику схем размещения беженцев.

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В докладе также содержится призыв к большей помощи перемещенным лицам.

Дополнение

Представитель правительства Британии: "Поддержка Украины Великобританией является железной. Организация "Дома для Украины" предоставляет важный маршрут для людей, ищущих убежища. Мы внимательно рассмотрим глубоко тревожный отчет и его выводы".

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