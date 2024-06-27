ЕС должен выделять больше средств таким странам, как Германия, которые принимают большое количество украинских беженцев, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

Шольц сообщил, что вместе со своими польским и чешским коллегами, Дональдом Туском и Петром Фиалой, написал совместное письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором подробно изложил это требование.

По его словам, эти три страны взяли на себя наибольшую долю украинских беженцев, "поэтому вместе с моими коллегами я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для финансирования социальной помощи (беженцам -ред.), профессионального обучения, языковых курсов и всего остального, что играет определенную роль".

Как пишет Politico, дискуссия вокруг украинских беженцев в Германии обострилась в последние месяцы. Некоторые политики из правоцентристской оппозиции, а также партнер Шольца по либеральной коалиции СвДП утверждают, что Берлин должен сократить социальную помощь украинцам, которые до сих пор не нашли работу в Германии.

Дополнение

В Германии в рамках программы ускоренной интеграции на рынке труда (Jobturbo) до сих пор удалось трудоустроить около 33 тысяч беженцев из Украины, что значительно меньше, чем планировали при запуске этой программы.