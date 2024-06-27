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Шольц закликав ЄС надати Німеччині фінансову підтримку для розміщення українських біженців

Київ • УНН

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Канцлер Німеччини Шольц закликав ЄС надати фінансову підтримку таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, для фінансування соціальної допомоги, професійної підготовки та мовних курсів для них.

Шольц закликав ЄС надати Німеччині фінансову підтримку для розміщення українських біженців

ЄС має виділяти більше коштів таким країнам, як Німеччина, які приймають велику кількість українських біженців, заявив канцлер ФРН Олаф Шольц перед початком саміту Євросоюзу у Брюсселі, передає УНН із посиланням на Politico.

Деталі

Шольц повідомив, що разом зі своїми польським і чеським колегами, Дональдом Туском і Петром Фіалою, написав спільного листа до голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, у якому детально виклав цю вимогу.

За його словами, ці три країни взяли на себе найбільшу частку українських біженців, "тому разом із моїми колегами я вважаю, що настав час ухвалити рішення... щоб Європа надала цим країнам спеціальну фінансову підтримку для фінансування соціальної допомоги (біженцям –ред.), професійного навчання, мовних курсів і всього іншого, що відіграє певну роль".

Як пише Politico, дискусія навколо українських біженців у Німеччині загострилася останніми місяцями. Деякі політики з правоцентристської опозиції, а також партнер Шольца по ліберальній коаліції ВДП стверджують, що Берлін повинен скоротити соціальну допомогу українцям, які досі не знайшли роботу в Німеччині.

Доповнення

У Німеччині в рамках програми прискореної інтеграції на ринку праці (Jobturbo) досі вдалося працевлаштувати близько 33 тисяч біженців з України, що значно менше, ніж планували під час запуску цієї програми. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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